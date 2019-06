Divadelní festival v Plzni nabídne Švandu dudáka a Cyrana

Adaptaci hry Josefa Kajetána Tyla Švanda dudák uvede v sobotu 29. června v premiéře festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Oblíbený plzeňský letní festival s návštěvností kolem devíti tisíc lidí letos už podvanácté nabídne pod širým nebem premiéru jedné divadelní hry a reprízu hry z předchozího ročníku. Kromě jedenácti uvedení Švandy dudáka v režii Marka Němce a s Ondřejem Rychlým v hlavní roli festival v červenci ještě šestkrát zopakuje loňskou inscenaci Cyrano s Michalem Dlouhým. V pondělí se poprvé herci a režisér, kteří dosud vzhledem k svému dalšímu pracovnímu vytížení zkoušeli své party zvlášť, sešli pohromadě.

Divadelní léto dosud volilo místa v historickém centru, letos poprvé hlediště pro 500 lidí stojí v lokalitě U Ježíška. Přírodní prostředí u řeky, s lesíkem, vysokým travnatým valem a řadou topolů v pozadí nabízí unikátní scénu, řekl Němec. Na dohled je také Mikulášský hřbitov, kde je Tyl pohřbený. "Chceme mu to udělat hezké, aby se nemusel obracet v hrobě. Bude na nás dohlížet, takže to má i dojemný podtext," poznamenal Němec.

Tým teď podle něj čeká týden nadepsaný v diáři jako "smrt". "Teď se teprve uvidíme, secvičíme, musíme udělat technickou zkoušku, protože tam budou i nějaké efekty. Zkrátka máme maso, máme tkáně, máme kosti a teď to musíme postavit dohromady, aby to nějak drželo," shrnul. Kromě Rychlého, Martina Písaříka v roli Vocílky, Kalafuny v podání Michala Štěrby či Dorotky ztvárněné Eliškou Hanušovou a dalších místních i mimoplzeňských herců Němec do inscenace obsadil i devět malých romských dětí. I přes modernější pojetí, kostýmy, reálie a rekvizity odkazující na 90. léta minulého století, je podle něj plzeňský Švanda stále hodně Tylovský.

Rychlý, který hraje na několik nástrojů a má podle svých slov dobrý hudební sluch, při přípravě na Švandu dost trpěl. Naučil se v minulých měsících hrát na dudy, což prý nebylo technicky až tak těžké. Vyloudit z nich jen čisté tóny je ale nesmírně obtížné. "Vždycky mě ten nástroj překvapí. Vždycky. Jako muzikant, který hraje na harmonické nástroje, pro mě to je velké utrpení, protože je tak těžké zahrát ten tón čistě. Trpí i mé okolí," přiznal Rychlý.

Vstupenky na Švandu dudáka i Cyrana stojí od 250 do 550 korun, vyšší cena je pouze u premiéry Švandy. Kromě dvou inscenací nabízí festival i doprovodný program. Podrobnosti jsou na www.divadelnileto.cz