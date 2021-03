Divadelníci chtějí znát další postup státu v řešení pandemie

Začít systémově a v návaznosti na všeobecná omezení plánovat otevírání kulturních aktivit a objektů veřejnosti požadují zástupci českých divadelních sdružení a asociací. Kultura, školství a služby vůbec jsou pravidly nastavenými proti šíření koronaviru podle nich omezeny nejvíce a dlouhodobý dopad těchto omezení může být pro celou společnost devastující. Ve středu to v tiskové zprávě sdělilo české středisko ITI (Mezinárodního divadelního institutu).

"Stát dosud z omezení vyjmul průmysl, a to na úkor ostatních oblastí, kde je zásadně omezen běžný život. Kultura je v krizovém stavu již celý rok. Apelujeme proto na dodržování stejných pravidel pro všechny rizikové oblasti, včetně průmyslu a veřejné správy, bez ohledu na dílčí ekonomické ztráty. Apelujeme zároveň na bezpečný návrat kultury do života společnosti," stojí v prohlášení, které ve středu poskytla prezidentka ITI Yvona Kreuzmannová. Divadelníci uvádějí, že kulturní sektor zaměstnává desetitisíce lidí a do státního rozpočtu ročně přispívá miliardami korun.

"Přistoupili jsme na omezení našeho ústavního práva na kulturu a vzdělání daného Listinou základních práv a svobod. Nemůžeme posílat děti do školy ani navštívit rodiče, pokud nejsou v ohrožení života, nemůžeme svobodně trávit volný čas. To však nadále není možné, aniž by stejná opatření platila v ostatních odvětvích," uvádějí zástupci divadla. Žádají vytvoření pravidel pro kulturu, školství, volný čas a rodinný život.

"Je třeba myslet na kvalitu života a nastavit rovné podmínky pro všechny. Nedůslednost maří efekty dalších opatření, která mají negativní jak ekonomický, tak sociální dopad na životy rodin, běžných občanů a firem," doplnili.

V českém středisku ITI je třeba Asociace nezávislých divadel zastřešující asi šest desítek scén, Asociace profesionálních divadel ČR, která sdružuje přes 30 divadel, a další sdružení divadelních a tanečních subjektů, nového cirkusu i divadelních kritiků.