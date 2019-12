Divadelníci nabídli originální podání Rybovy vánoční mše

Lidé zaplnili Alfa pasáž v Brně, kde se večer uskutečnila Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v originálním podání brněnského HaDivadla s kavárníkem Romanem Švandou a jeho přáteli. Akce měla být původně generální zkouškou před štědrovečerní mší, pořadatelé ale museli akci na Štědrý den zrušit kvůli osobním důvodům mnoha účastníků, řekl hlavní organizátor Roman Švanda.

Do Alfa pasáže přišlo odhadem několik stovek lidí. "Dnes jsme měli generální zkoušku i premiéru s regulérním koncertem. Na 24. prosince totiž odpadla spousta účinkujících například kvůli nemocem a dalším problémům, takže je to po 13 letech poprvé, kdy to nebude na Štědrý den," uvedl Švanda.

Akci zahájil předprogram, který se nesl ve folklorním duchu. Následovala Rybova mše v originálním provedení. "Je tradičně jiná. Nezpíváme celou dobu, ale je tam taková bubenická vsuvka," poznamenal Švanda.

Při mši bývá i jiná atmosféra než v českých kostelech. Diváci jednotlivé části oceňují potleskem a při mši nepanuje úplné ticho. Návštěvníci mohli vidět kolem 120 účinkujících, mezi nimi dirigenta Joela Hánu, zpěváka Aleše Procházku nebo bubeníky Pavla Fajta, Pavla Koudelku a Zdeňka Kluku.

Skladba venkovského kantora Jakuba Jana Ryby je už více než 200 let jedním ze symbolů českých Vánoc. Poprvé ji lidé slyšeli v kostelíku v Rožmitálu pod Třemšínem v roce 1796. Zhudebňuje příběh o narození Krista v pastorálním duchu a přenáší jej do českého prostředí.