Divadlo J. K. Tyla uvede Mozartovu operu o krétském králi.

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla uvede v sobotu premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Idomeneo. Operu na antické motivy o krétském králi Idomeneovi a jeho synovi Idamanteovi uvede plzeňské divadlo vůbec poprvé ve své historii. Bude to v hudebním nastudování šéfdirigenta Norberta Baxy a v režii vyhledávané německé choreografky a režisérky Arily Siegertové, řekli tvůrci.

V titulní roli Idomenea se objeví tenorista Philippe Castagner alternovaný Jaroslavem Březinou, v roli jeho syna Idamanta vystoupí mezzosopranistky s mezinárodní zkušeností Hannah Esther Minutillová a Barbora Polášková de Nunes-Cambraia. Divadlo uvede operu v italském originále s českými a německými titulky.

Opera Idomeneo, která měla premiéru v roce 1781 v Mnichově a v přepracovaném koncertním uvedení o pět let později ve Vídni, je v České republice uváděna spíše výjimečně. Poprvé byla uvedena v Praze v roce 1887, česky zazněla v Národním divadle v roce 1931 a v původním nastudování ještě v roce 2010. Idomeneo se hrál také v Brně a v Olomouci.

Plzeňské nastudování vychází z původní inscenace v Mnichově, kde roli Idamanteho zpívá mezzosoprán. "Chtěli jste zjistit, co bylo na díle tehdy zajímavé a co by mohlo být zajímavé v dnešní době," řekla režisérka. "Boj proti temnotě v nás, síle strachu, marnosti, nenávisti a chamtivosti, která je tak jako tehdy i teď mocná. To jsou naše hlavní témata," popsala Siegertová, která pracuje poprvé v České republice.

Idomeneo představuje začátek Mozartova vrcholného období. "Mozart komponoval operu se znalostí úrovně orchestru v Mannheimu, který ve své době představoval významné hudební těleso vysoké hráčské úrovně. Tato skutečnost je zřejmá i z partitury, která střídá dramatické pasáže s průzračnými hudebními čísly bohatými na sólové až koncertantní pasáže jednotlivých hudebních nástrojů," řekl Baxa.

Titulním hrdinou je krétský král Idomeneo, jehož při návratu z trojské války překvapí na moři bouře. Za záchranu života slíbí bohu Poseidonovi obětovat prvního člověka, kterého potká. Tím člověkem je však jeho syn Idamante. Král se snaží osud přelstít, k synovi se nehlásí a chce ho poslat do ciziny. Opera vedle hlavní dějové linky také rozvíjí milostný trojúhelník Idamanteho, trojské princezny Ilie a mykénské princezny Elektry.