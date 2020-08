Divadlo v Řeznické slaví 40 let a na podzim chystá řadu zajímavých premiér

Divadlo v Řeznické, jedna z tradičních pražských komorních scén, oslaví na podzim 40 let své profesionální činnosti. Sezonu zahájí reprízami hry Falešná nota, jíž krátce po únorové premiéře odsunula koronavirová krize. V příštím roce chce divadlo uvést dvě premiéry. Inscenaci postavenou na vzpomínkách sekretářky Josefa Goebbelse a inscenaci o ženě, milence a múze mnoha slavných mužů Almě Mahlerové. Divadlo o tom ve čtvrtek informovalo v tiskové zprávě.

V dubnu má mít českou premiéru inscenace Jeden německý život britského dramatika a filmového režiséra Christophera Hamptona. Hlavní a jedinou roli, kterou v Británii ztvárnila držitelka dvou Oscarů, Zlatého glóbu, pěti cen BAFTA a ceny Emmy Tony Maggie Smithová, bude v Řeznické v režii Radima Špačka hrát Kateřina Macháčková.

Hra je založena na skutečném osudu Goebbelsovy sekretářky, která vypráví o svých životních peripetiích a své kariéře. Text je podle tvůrců přes konkrétní příběh z historie aktuální i dnes, akcentuje ignoranci, kariérismus, alibismus a neochotu převzít odpovědnost za svá selhání.

Bývalá sekretářka říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse Brunhilde Pomselová před svou smrtí v roce 2017 ve 106 letech prolomila mlčení o konci nacistické říše, kterou prožila v bunkru Adolfa Hitlera. V dokumentárním filmu uvedla, že byla naivní a o vyvražďování Židů neměla tušení a trvala na tom, že na nacistických zvěrstvech nenese žádnou vinu. Pomselová v roce 1933 vstoupila do NSDAP, díky čemuž získala práci v rozhlase. O devět let později si ji nacistický ministr vybral za sekretářku.

"Lidé dnes říkají, že by se postavili proti nacistům - a věřím, že to myslí upřímně - ale věřte mi, většina z nich by to neudělala," uvedla ve své zpovědi. Po válce pět let strávila v ruském zajetí. Po návratu do Německa začala opět pracovat v rozhlase, kde vydržela dalších 20 let.

Věčná milenka Alma Mahlerová

Asi nejznámější Hamptonovou hrou jsou Nebezpečné známosti, adaptace románu Choderlose de Laclose, která byla posléze zfilmována a získala mnoho cen. Velmi ceněné je i Úplné zatmění, hra o spalujícím vztahu prokletých básníků Arthura Rimbauda a Paula Verlaina.

Divadlo v Řeznické se chystá také na text francouzského dramatika a režiséra Marce Delaruellea Věčná milenka Alma Mahlerová. Alma Mahlerová (1879 až 1964) byla na přelomu 19. a 20. století múzou mnoha umělců. Byla ženou skladatele Gustava Mahlera, architekta a zakladatele Bauhausu Waltera Gropiuse, spisovatele Franze Werfela, a milenkou a múzou malíře Gustava Klimta, skladatele Alexandra von Zemlinského a malíře Oskara Kokoschky, se kterým prožila bouřlivý vztah, díky němuž se její tvář objevuje ve všech světových muzeích a galeriích.

Česká premiéra se plánuje na říjen 2021. Režisér Peter Gábor do inscenace obsadil Radku Fidlerovou, Marii Málkovou a Ondřeje Volejníka.