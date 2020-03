Don Giovanni se vrací na prkna libereckého Divadla F.X. Šaldy

Bezmála po 30 letech se na prkna libereckého Divadla F.X. Šaldy vrací jedna z nejhranějších oper Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Divákům nabídne moderní pojetí nadčasového příběhu o potrestaném prostopášníkovi Giovannim v režii Dorotty Szalmové. Režisérka pracuje v divadle v nedaleké německé Žitavě a s libereckou operou spolupracuje poprvé.

"Mnohá díla v dějinách evropské hudební kultury označujeme přívlastkem nadčasová, protože nepotřebují kolorit doby svého vzniku k tomu, aby živě promluvila k současnému divákovi. A jsou mezi nimi dokonce taková, která jako by svou nadčasovost přes bariéry staletí přímo vykřikovala. Přesně k takovým náleží i Mozartův Don Giovanni," řekla novinářům Szalmová.

V nové liberecké inscenaci se vedle domácích sólistů představí i řada nových pěveckých hostů. "Řekli jsme si, že postavy Zerliny a Masetta jsou pro nás role, které sluší mladým začínajícím lidem, a proto jsme se rozhodli udělat otevřené výběrové řízení. Trošku jsme se zděsili, protože těch přihlášek přišlo 90 nejen z České republiky, ale i ze zahraničí," řekl vedoucí opery Martin Doubravský.

Titulní roli nastudoval vedle domácího barytonisty Csaba Kotlára také Radim Schwab známý zatím spíš z muzikálů. "Já jsem před lety dělal Fantoma opery a říkal jsem si, co ještě těžšího mě může potkat. A teď to přišlo. Musím říct, že tohle je vůbec to nejtěžší, co jsem kdy v životě dělal a zpíval. Je to role, která je těžká po všech stránkách," poznamenal Schwab. I tempo, s nímž soubor pracoval, ho překvapilo. Na nazkoušení opery soubor pracoval zhruba půldruhého měsíce. Premiéra bude v pátek 6. března.

Opera Šaldova divadla patří k špičkovým souborům, už pošesté získala hlavní cenu festivalu Opera 2020. Za inscenaci jednoaktovek Sergeje Rachmaninovova Francesca da Rimini a Lakomý rytíř získala popáté "Libušku", hlavní Cenu kritiků za nejlepší inscenaci. Představitelka Francesci - Lívia Obručník Vénosová navíc získala Cenu diváků za individuální výkon. Dvě výrazné nominace získal Pavol Kubáň, představitel hlavní barytonové role obou oper.