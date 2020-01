Duo SKUTR zahájí letošní rok Divadelním románem od Bulgakova

Na Martina Kukučku a Lukáše Trpišovského z režisérského dua SKUTR, čeká v letošním roce šest premiér a dvě obnovené premiéry. A na co se diváci mohou těšit?

Už 1. února to bude inscenace Michaila Afansjeviče Bulgakova Divadelní román, kterou nastudovali s herci činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě u příležitosti oslav 100 let od založení. Do jednoho z nejoblíbenějších literárních děl o divadle, divadelnících a jejich umění, ale i o společnosti a osobní svobodě tvorby, jsou obsazeni např. Táňa Pauhofová, Martin Huba, Zdena Studenková, Božidara Turzonovová, Emília Vášáryová, Emil Horváth, Richard Stanke a další.

O deset dní později, v pondělí 10. února, bude mít v holešovických Jatkách78 premiéru autorský projekt Cirk La Putyka/ STK Theatre Concept Don't Quijote, který je pokračováním jejich volné tvorby pohybujícím se na hranici činohry, pohybového a loutkového divadla. Rozvíjí úspěšný mezinárodní projekt Bouře. Do spolupráce tentokrát vstupují Jiří Kohout a Rostislav Novák - jde o projekt bilanční a navazující na předchozí spolupráci. Inspirací je kromě osobních vzpomínek a zkušeností jeden z nejvýznamnějších evropských románů, Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguela de Cervantese y Saavedry.

Bon Appétit si užijí a popřejí diváci stejnojmenné autorské inscenace v premiéře ve čtvrtek 2. dubna. Na Nové scéně Národního divadla Praha Laterna Magika a balet ND vzniká taneční divadlo choreografa Jana Kodeta ve spolupráci se SKUTRem a hudebním skladatelem Ivanem Acherem.

Život je jako stůl, na kterém leží tisíce mističek. V každé je něco jiného: láska, barva, chuť, vůně. Koho? Partnera? Místa? Města? Cesty? Život je vášeň. Vášeň po tom stole, po těch miskách. A je jen na vás, po čem sáhnete. Restaurace Svět se pro vás právě otevírá!

Obnovené premiéry

Do historické budovy Národního divadla se vrátí Čarodějův učeň 6. června.

Autorské taneční divadlo hudebního skladatele Zbyňka Matějů, choreografa Jana Kodeta a SKUTRu na motivy lužickosrbské legendy z přelomu 17. a 18. století o chlapci Krabatovi. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově bude znovu vyprávět Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka od 6. srpna.

Kromě Slovenska budou letos SKUTŘI tvořit i v polské Wroclavi. 10. října zde bude mít premiéru v divadle Teatr Lalek dobrodružné rodinné představení o tragické dětské křížové výpravě v roce 1212 s názvem Křižáčci.

Zbývají ještě dvě inscenace, které v tuto chvíli nelze odtajnit. Jedna bude mít premiéru na konci června a druhá v polovině prosince.