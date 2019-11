Festival OST-RA-VAR nabídne patnáct inscenací

Festival ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR, který je určený především kritikům či studentům divadelních škol, nabídne letos účastníkům na šesti místech Ostravy 15 inscenací. Přehlídka se uskuteční od 27. listopadu do 1. prosince. Řekla to mluvčí Národního divadla moravskoslezského Šárka Swiderová.

"Součástí budou diskuse a rozborové semináře k programu za účasti renomovaných kritiků, publicistů, divadelníků i studentů. Od letoška poprvé se semináře konají ve slavnostním sále Karla Küglera v Divadle Jiřího Myrona," uvedla mluvčí. Z iniciativy šéfa činohry NDM Vojtěcha Štěpánka budou mít účastníci mimořádnou možnost diskutovat také o změnách, které se v české a slovenské kultuře udály po listopadu 1989.

Festival OST-RA-VAR je vyhrazen profesionálům. Tedy studentům divadelních oborů vysokých škol, jejich pedagogům, manažerům divadel, divadelním kritikům, teoretikům či novinářům zaměřeným na činoherní divadlo. Se svými inscenacemi se představí všechna profesionální ostravská divadla - Národní divadlo moravskoslezské, hrát se bude v Divadlech Antonína Dvořáka, Jiřího Myrona a v Divadle 12, v Divadle Petra Bezruče, Komorní scéně Aréna, Divadle Mír. Zapojuje se opět i Absintový klub Les.

"Divadla vybírají inscenace sama a vždy jde o reprezentativní umělecký výběr. Je to především možností ukázat z uměleckého hlediska to nejlepší, co máme. Účastníci mají tu výhodu, že ve velmi krátkém čase uvidí velký počet představení. Především odborníci, novináři a kritici z Prahy, Brna nebo Bratislavy nemají čas jezdit k nám průběžně a pozvat je na takovou akci je pro nás všechny skvělá možnost, jak jim naši tvorbu přiblížit," řekla dramaturgyně činohry NDM Sylvie Vůjtková.