Festival VyšeHrátky láká na pohádky, hry i výtvarné dílny

Prázdniny dětem prodlouží festival VyšeHrátky na pražském Vyšehradě. Návštěvníky čekají od pondělí do 12. září pohádková představení různých divadel, hry nebo výtvarné dílny. Za pořadatele to oznámil Daniel Brátka. Program se každoročně odehrává v knížecí a královské akropoli Vyšehradu.

"Nabídneme pohádky pro děti každého věku - od tří, čtyř, pěti i šesti let výše. Nebude chybět ani dvojí uvedení představení pro batolata ve věku od deseti měsíců do 3 let a naše tradiční divadelní bojovka pro děti ve věku třetí až osmé třídy základní školy, která celý festival uzavře," sdělila umělecká ředitelka festivalu Agáta Charvátová.

VyšeHrátky budou letos spojeny s oslavami 100. výročí vzniku samostatného Československa. "V rámci každoročního programového taháku festivalu - tedy původně inscenované divadelní bojovky přímo pro daný ročník festivalu - se vrátíme do roku 1918 a společně založíme nový stát. Účastníci bojovky dostanou za úkol vydobýt státní suverenitu, získat území, vytvořit nezaměnitelné státní symboly a mnoho dalšího," popsal hru Brátka.

Podrobný program najdou zájemci na webu akce. Festival VyšeHrátky pořádá od roku 2004 vždy na začátku září Studio Damúza ve spolupráci se správci Vyšehradu.