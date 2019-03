Horácké divadlo Jihlava zahájí sezonu komedií Obraz

Horácké divadlo Jihlava nabídne v příští 80. divadelní sezoně osm premiér, mezi nimi i adaptaci románu o vojáku Švejkovi, hru věnovanou skladateli Bohuslavu Martinů nebo autorskou dramatizaci české ústavy. Dramaturgie bude postavená na reflexi témat, která za uplynulých 80 let ve společnosti rezonovala. Divadlo se dotkne válečných konfliktů, možnosti soužití i feminismu. Sezonu zahájí 7. září komedií Obraz. Novinářům to řekl umělecký šéf divadla Michal Skočovský.

"Přemýšleli jsme nad tím, jak celou sezonu, která je pro naše divadlo jubilejní, vlastně uchopit, jak jí dát jednotící ráz a název," řekl. Sáhnout do archivu a znovu uvést hry, které jihlavská scéna za 80 let své existence odehrála, by podle něho bylo příliš jednoduchým útěkem od toho, jak s výročím naložit.

Přesto se v dramaturgii sezony 2019/2020 objeví titul, který v minulosti Horácké divadlo divákům nabídlo. Hru na motivy románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války už divadlo uvedlo v roce 1956. Nyní se k němu vrací textem Romana Sikory. Premiéra je naplánovaná na 8. února 2020.

Dramatem Tak šel čas jihlavskou ulicí přiblíží Michal Skočovský společně s dramaturgyní divadla Barborou Jandovou život v regionu, o který se před válkou dělili Češi, Němci a Židé. "Inscenování dokudramat stejně tak jako vypořádávání se s místem a geniem loci, kde žijeme, s naší historií a pamětí považujeme za jednu z hlavních linií našeho divadla," řekla Jandová.

Autorská hra na motivy osudů skladatele Bohuslava Martinů v režii hostujícího Dodo Gombára jubilejní sezonu uzavře. Premiéra bude 16. května 2020.

Návštěvníci Horáckého divadla se mohou v příští sezoně těšit také na hru Neila Simona Podivný pár nebo nové zpracování Utrpení mladého Werthera Johanna Wolfganga Goetheho. Hru Podivný pár napsal Simon v mužské a ženské verzi. Jihlavské divadlo si vybralo méně hranou ženskou verzi a zvažuje změnu názvu hry, která se tematicky dotýká složitosti jakéhokoli partnerského soužití.

Hrou Heda Gablerová se divadlo vrátí k tvorbě v Česku oblíbeného a hraného autora Henrika Ibsena, jehož hru ale jihlavská scéna měla na repertoáru naposledy v 70. letech minulého století.

Premiéru na Malé scéně bude mít kromě Utrpení mladého Werthera také Neobyčejné dobrodružství Ústavy, které má provokativní formou upozornit na to, jak málo toho většina lidí ví o základní listině demokratického zřízení, řekla Jandová.

Horácké divadlo Jihlava je jedinou profesionální divadelní scénou na Vysočině. Zřizovatelem je Kraj Vysočina. V uplynulém roce divadlo navštívilo asi 60 tisíc diváků. Ředitelem divadla je Ondrej Remiáš.