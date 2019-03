Jihočeské divadlo uvede Ďáblova sluhu, podle knihy od Vondrušky

Jihočeské divadlo uvede 8. března premiéru historické detektivky Ďáblův sluha. Inscenace vznikla podle stejnojmenné knihy Vlastimila Vondrušky. Hlavní postavu Oldřicha z Chlumu hraje Pavel Oubram, inscenaci režírovala umělecká šéfka činohry Martina Schlegelová. Informovali o tom divadelníci.

Činohra má českou sezonu. Uvedla už Havlovo Pokoušení, hru Pod sněhem podle knihy Petry Soukupové, na duben plánuje dramatizaci románu Jiřího Hájíčka Rybí krev, který získal cenu Kniha roku. "Hledali jsme pro českou sezonu témata, která by se vázala k jižním Čechám, a příběh Ďáblova sluhy se odehrává v Jindřichově Hradci," řekla Schlegelová. Komediální ráz dávají hře milostné pletky, řekla dramaturgyně Olga Šubrtová.

Královský prokurátor Oldřich z Chlumu patří mezi známé postavy Vondruškových knih. Podle spisovatele se podobá krajskému hejtmanovi a neplní vždy přání panovníka. "Člověk by neměl pouze tupě poslouchat svou vrchnost, ale zachovávat si morální kredit, a to on vždycky dělal," řekl Vondruška.

Zápletkou příběhu je, že po Hradci se zřejmě potuluje mrtvý rytíř a vraždí obyvatele. Vondruška řekl, že když chce autor psát detektivky z minulosti, musí pracovat s fantazií. Kladem je, že ji může více pustit "na špacír", minusem historické reálie, které spisovatele svazují.

"Ze 13. a 14. století máme dochovaných reálných příběhů jak za krejcar uranu, protože zločiny se tehdy nijak nezapisovaly. Jediné, co se dochovalo, jsou (strohé) zápisy z černých smolných knih," řekl Vondruška.

Ve středověku, jak řekl, platilo, že čím větší riziko musel člověk při zločinu podstoupit, tím mírnější měl být trest. "Jako bonus za to, že riskujete. Pokud jste někoho okradli ve dne, nemuseli jste skončit na šibenici. Ale krást v noci, kdy se skrýváte ve tmě, to je hanebné, tak za krádeže v noci byl vždy přísnější trest," řekl spisovatel.

Oldřicha hraje Pavel Oubram, panoše Otu ztvární Václav Švarc. Hudbu složil Filip Veret, scénu navrhl Nikola Tempír. Práce na Ďáblově sluhovi byla podle Schlegelové radostná. "Člověk si užije historické kostýmy a rekvizity, souboje, rytířské dvoření, svůdné ženy, trubadúry a vraždící mrtvé komtury," uvedla šéfka činohry.

Vondruška napsal asi 60 románů, 20 populárně naučných knih, několik divadelních her i scénář k filmu Jménem krále s Karlem Rodenem v hlavní roli. Jeho historické romány vycházejí i v Německu. Je nejpůjčovanějším autorem beletrie v českých knihovnách. Dosud prodal 1,4 milionu knih. Za své dílo dostal v roce 2017 od prezidenta Miloše Zemana Medaili za zásluhy.