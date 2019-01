Ladislav Mrkvička si srdce diváků získal skromným a nenápadným herectvím

Ladislav Mrkvička si zahrál desítky rolí ve filmu i v divadle a srdce diváků si získal skromným a nenápadným herectvím. Za svou dlouhou kariéru si vyzkoušel ty nejslavnější divadelní role a jeho záběr před filmovou kamerou byl také obsáhlý - hrál v dramatech, komediích, pohádkách, detektivkách a v řadě seriálů. Velkou část své kariéry spojil s Národním divadle, diváci ho mohli vidět i na dalších scénách. V sobotu 2. února Mrkvička oslaví osmdesátiny.

Mrkvička se narodil v Praze. Několikrát se hlásil na DAMU a školu nakonec v roce 1962 úspěšně absolvoval. To měl za sebou již první dětskou roli ve filmu Jiřího Sequense Olověný chléb z roku 1953. Na otázky, proč se dal na herectví, odpovídá humornou historkou: "Na gymnáziu jsem totiž chodil s dívkou, která se proslavila ve filmu Robinsonka. No, a jakmile se stala známou herečkou, tak mě opustila. Tak jsem se rozhodl, že se také stanu hercem, a až bude dolézat, ani jí nepozdravím."

Poté se na filmovém plátně objevil v menších rolích ještě jako student DAMU a první angažmá dostal po ukončení studia v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. Poté se přes hradecké divadlo dostal do libeňského Divadla S. K. Neumanna (nyní Divadla pod Palmovkou).

Jeho hvězdné divadelní okamžiky začaly v roce 1977 nástupem do Divadla Na zábradlí, kde v hvězdném hereckém i režisérském kolektivu proslul především jako Smerďakov v dramatizaci Dostojevského Bratrů Karamazových a jako Hanťa v dramatizaci Hrabalovy Hlučné samoty.

Do širšího diváckého povědomí se dostal díky roli rotmistra Vyskočila v Sequensově válečném dramatu Atentát a během 70. a 80. let se vypracoval v jednoho z nejvíce obsazovaných herců ve filmu. Jaroslav Soukup ho například obsadil do snímku Dostih, kde hrál žokeje, stejnou roli si zahrál i v populárním televizním seriálu Dobrá voda. Zahrál si také v několika kriminálních filmech. Rozporuplným momentem v jeho kariéře byla role nadporučíka Stejskala v Sequensově kontroverzním normalizačním seriálu Třicet případů majora Zemana.

Po krizi Divadla Na zábradlí na přelomu 80. a 90. let nastoupil v roce 1991 do Národního divadla. V ND začínal rolí Jacquesa v Shakespearově komedii Jak se vám líbí.

"Nebylo mým přáním zůstat v Národním divadle až do smrti. Mám rád změny, jenže jiné divadlo se mi s nabídkou, která by nešla odmítnout, za celá ta léta neozvalo. Na druhou stranu si říkám, kde jinde, než ve Zlaté kapličce, bych měl důstojněji a lépe skončit herecký život," říká Mrkvička, který nyní bojuje podle tisku s Parkinsonovou nemocí. Vedle svého úvazku v ND hostoval občas i na jiných scénách, například v Divadle Bez zábradlí nebo v Divadle Na Fidlovačce. Od roku 1998 je pedagogem herectví na katedře činoherního divadla DAMU.

Naposledy se Mrkvička dostal do širšího povědomí rolemi v obou sériích úspěšného seriálu Policie Modrava (2015 a 2017) nebo v dramatech Piknik (2014) a Tenkrát v ráji (2016).

Kromě herectví je Mrkvička i významným dabérem, namluvil například Matouše v slavných komediích o Šimonovi a Matoušovi, a jeho zajímavý hlas mohli posluchači slyšet i v rozhlase. V roce 2012 získal cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

Mrkvička prožil několik osudových vztahů, je otcem několika dětí, které má s různými partnerkami. Zájem médií před lety vzbudil Mrkvičkův syn Jakub, který měl problémy s drogami a kvůli krádežím se dokonce ocitl za mřížemi.