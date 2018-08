Letní Letná představí český i francouzský nový cirkus

Patnáctý ročník festivalu Letní Letná představí český a francouzský nový cirkus, který budou reprezentovat čtyři soubory. Kromě artistů bude k vidění akrobacie s bagrem, koni nebo papoušky. V úvodním představení De Nova Stella (O nové hvězdě) se obě země spojí, francouzský režisér Daniel Gulko ho nazkoušel z českými a francouzskými umělci. Součástí festivalu, který pražské Letenské sady hostí od 15. srpna do 2. září, bude i odborná konference. Informace zazněly na tiskové konferenci.

Za 15 let fungování festivalu vidělo více než 320 tisíc diváků kolem 1500 představení. Loni to bylo 45 tisíc lidí. "Letos očekáváme samozřejmě víc, protože máme mnohem rozsáhlejší program a dvě zahajovací představení, kde očekáváme, že návštěvnost bude vysoká," řekla manažerka festivalu Ivana Pěkná Vrbíková. Pokud bude přát počasí, může přijít až 5 tisíc lidí každý den, očekávají pořadatelé.

Už teď se podle Pěkné Vrbíkové lístky na představení prodávají lépe než loni, ale vyprodáno ještě žádné představení není.

Slavnostní zahájení De Nova Stella, které mohou diváci navštívit zdarma v pondělí 15. srpna a v úterý 16. srpna, je inspirováno stejnojmennou knihou, jejímž autorem je astronom Tycho Brahe. "Snažil jsem se to pojmout jako milostný dopis Praze a festivalu, ve kterém jsem chtěl popsat, co se všechno na Letné událo a změnilo," řekl novinářům. Jde podle něj o pohádku o přemisťování z jednoho místa na druhé. "Na jakémkoliv místě můžeme být i my pro někoho cizincem," dodal.

Z francouzských souborů dorazí například adrenalinoví dobrodruzi Cirque Inextremiste, kde handicapovaný Remi Lecocq bude místo svého vozíku řídit bagr. V představení Bestias souboru Baro d ́Evel Cirk Cie pro nový cirkus netypicky vystupují zvířata. "Už se nám ozvali mailem i ochránci zvířat," podotkl ředitel souboru Jiří Turek. Podle něj je to ale hodně jiné než drezúra zvířat v klasickém cirkuse. "Je to zvláštní a krásné představení," dodal. Vystupují v něm dva koně, papoušci a vrána.

Vedle francouzských umělců uvede Letní Letná přehlídku zástupců českého nového cirkusu. Losers Cirque Company uvede premiéru s názvem Vzduchem, která je inspirované knihou Jonathana Livingstona Racek. Divadlo Bolka Polívky přiveze klaunérii Letem sokolím, na jejíž přípravu dohlédl principál divadla. Bratři v tricku spojí své síly s Holektivem a představí společnou mysliveckou romanci plnou cirkusových trofejí s názvem Lov.

Další představení uvedou například soubory Cie Pieds Perchés, Circo Frico, Feel the Universe nebo Vít Neznal & kol. Součástí festivalu je třídenní odborná konference Circus and Its Others II, jejíž první ročník před dvěma lety hostil kanadský Montreal. Podílejí se na něm české i zahraniční univerzity, přijede 50 odborníků, kteří budou probírat proměny nového cirkusu. Tématy bude například risk z pohledu psychologie, sportu či režie nebo role ženy v cirkusu.