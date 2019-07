Letní shakespearovské slavnosti přivítají tři zajímavé hosty

Letní shakespearovské slavnosti v srpnu potěší diváky hned třemi zajímavými hosty - temperamentní slovenskou Komédiou omylov, Othellem v originálním znění a rozverným Zkrocením zlé ženy v ostravském podání. Generálním partnerem slavností je skupina PPF.

Od rozdělení Československa sice uplynulo už bezmála 30 let, v divadle to ale není příliš znát, pro slovenské herce máme my Češi stále velkou slabost. Bratislavské představení Komédia omylov bylo vloni nadšeně přijato českými diváky. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích nabízející nečekané žánrové zvraty a humor v rychlém sledu se proto vrací i letos. "Shakespeare je skvělý dramatik, do tragédií je schopen vložit komické prvky a do komedií tragické. Život je právě takový - tragédie plná humoru a nadhledu. Podstatné je identifikovat, jaké city a vášně zvýraznit, aby to bylo pro současné publikum komunikativní," prozrazuje režisér Roman Polák, který se inspiroval němou groteskou. Dojmu absurdity nahrávají i kostýmy se zvětšenými proporcemi. V hlavních rolích se představí Robert Roth, Martin Šalacha, Ľubomír Pavlovič či Pavla Vitázková.

Provokující Othello

Tradiční "třešinkou na dortu" Slavností je představení v angličtině. Květnatý shakespearovský jazyk a sílu blankversu v originále si mohou vychutnat i diváci, kteří si nejsou znalostí historické angličtiny příliš jistí, představení režiséra Guye Robertse (Prague Shakespeare Company) budou doprovázet české titulky. Hlavní roli rozervaného žárlivce Othella přijala hvězda mezinárodního formátu, britský herec Nari Blair-Mangat. Toho může česká veřejnost znát hned z několika slavných filmů, například ze Spectre Sama Mendese nebo z Vraždy v Orient expresu Kennetha Branagha. Jak vidí Othella? "Snažím se, aby diváci porozuměli nejen postavě Othella, ale i podstatě celé hry. To si myslím je u Shakespeara jedna ze zásadních věcí," prozrazuje herec.

Zkrocení zlé ženy

"Zkrocenka" je jednou z nejoblíbenějších komedií Williama Shakespeara. Komu se podaří zklidnit nezkrotnou Katku s jazykem ostrým jako břitva? V ostravském představení si titulní postavu zahrála Kristýna Leichtová, pro kterou to byla hned dvojnásobná výzva, neboť Zkrocení zlé ženy režíroval její partner, Vojtěch Štěpánek. "Líbí se mi, že je Kateřina taková hrdá, neohrožená, chytrá a vtipná. Není zlá, jenom je to s ní trochu těžší, o to je ta postava zajímavější. Někdy mám tendenci Kateřinu idealizovat a bojovat za ni, ale Vojta mi nenápadně připomene nějakou situaci z našeho života a já rázem zkrotnu," popisuje Kristýna Leichtová přípravu na slavnou komickou roli. V dalších rolích se představí Josef Kaluža, Vladislav Georgiev, Izabela Firlová nebo Tomáš Savka.



Všechna představení se hrají v Královské zahradě Pražského hradu. Othello 1. a 2. srpna, Zkrocení zlé ženy 3. až 5. srpna a Komédia omylov 7. a 8. srpna. Vstupenky jsou v prodeji na webových stránkách slavností.