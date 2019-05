Liberecké divadlo uvede Divotvorný hrnec v režii Oldřicha Kříže

Liberecké divadlo F. X. Šaldy připravuje poprvé k uvedení muzikál Divotvorný hrnec. Zazní tam i několik vtipů ze současnosti, třeba na premiéra Andreje Babiše a kvalitu uzenin či na kolony na dálnici do Brna. Premiéru bude mít představení v režii Oldřicha Kříže v pátek. Autora scény Jana Kříže, který v muzikálu zároveň hraje a zpívá, překvapilo, že se Divotvorný hrnec dosud v Liberci nehrál. "Protože jenom pro mě je to asi pátá inscenace, kdy se potkávám s tímto dílem," dodal.

Původní americký muzikál Finianova duha, který měl na Broadwayi premiéru v roce 1947, přeložili, upravili a s českými reáliemi přepracovali Jiří Voskovec a Jan Werich. Pod názvem Divotvorný hrnec ho uvedli v roce 1948. Podle Jana Kříže nikde jinde ve světě není tento muzikál tak populární jako u nás, ani na Broadwayi. "Všichni to přikládají tomu, že to byl právě Werich s Voskovcem, kteří dílo povýšili někam dál, než se povedlo Američanům v původní verzi," řekl.

V původní verzi irského přistěhovalce Finiana McLonergana přivádí do Ameriky sen o snadném nabytí pohádkového bohatství. Voskovec s Werichem změnili Finiana a jeho dceru Sharon v české emigranty Josefa Maršálka a jeho dceru Káču. Z lesního skřítka Oga, jemuž Finian odcizil kouzelný hrnec, se stal Werichův vodník Čochtan. V liberecké verzi vodníka ze Zlaté stoky hraje Petr Jeništa. Novinářům řekl, že by ho nikdy nenapadlo, že roli Čochtana získá. "Když už to takto dopadlo, tak udělám vše pro to, aby tam lidé Wericha slyšeli, ale zároveň, aby to nebyl pokus o kopii Wericha," řekl.

Podle režiséra se s dirigentem Daliborem Tužem rozhodli, že i když jde o českou verzi, tak použijí hudební nastudování z Broadwaye. Provedli i několik dalších úprav. "Šli jsme formou trochu retro broadwayské scény a snažili se to upravit, seškrtat a malinko se zbavit toho nánosu 50. let socializace a kolektivizace, pokud to šlo," uvedl Oldřich Kříž, který v inscenaci také hraje. Je v alternaci s Marianem Mičjarem pro roli šerifa.

V hlavní ženské roli Káči alternuje Marie Křížová a Veronika Mičjarová. Křížová muzikál a humor v něm považuje za laskavý. "Dává najevo lásku a to, co se z dnešní doby tak trochu vytrácí, a to je laskavost a nadhled. A je krásné, že toto představení to ukazuje velmi něžnou cestou," dodala. Jan Kříž je v inscenaci představitel Woodyho Rychtarika a Josefa Maršálka hraje Vladimír Kratina. Muzikál nastudovala opera, podílí se na něm i členové baletu a činohry. Například v roli Susan se představí nová vedoucí libereckého baletního souboru Marika Hanousková a senátora Randalla ztvárnil herec Martin Polách.