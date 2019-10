Muzikál Tarzan zabodoval. Akrobacie uchvátila návštěvníky

Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů Tarzan viděli na slavnostní premiéře první diváci. Jeviště Divadla Hybernia se doslova proměnilo v džungli, kde vzduchem létaly opice a sálem zněly hity Phila Collinse. Romantické pasáže rozplakaly nejednu divačku, multimediální show a akrobacie uchvátila návštěvníky.

V hlavních rolích se představili David Gránský, Ivana Korolová, Josef Vojtek, Dita Hořínková, Tomáš Trapl, Ernesto Čekan a další.

"Je to zatím to nejnáročnější, v čem jsem kdy vystupoval. Skloubit hraní, zpěv a ještě akrobacii není vůbec jednoduché. Moc mě ale těší, že představení diváky nadchlo," vysvětlil představitel Tarzana David Gránský. "Pracovat na Tarzanovi mě hodně bavilo. Je to silný příběh a herci do toho šli naplno a hráli srdcem," svěřil se režisér Libor Vaculík.

Diváky na začátku zaujala prostorová multimediální projekce, díky které se stali součástí dobrodružství potápějící se lodi, aby se zanedlouho ocitli v džungli. Velmi realistické a důmyslné kulisy jsou jen jednou ze součástí výpravné produkce. Doplňují ji nákladné kostýmy, kterých je v představení na 250. Hlavní hrdinku Jane diváci mohou vidět celkem v pěti kostýmech - mimo jiné jako romantickou krásku i v expedičním safari oblečku.

"Takové množství kostýmů si opravdu užívám. V první půlce jsme skoro nahé, máme jen taková negližé, pak historické kostýmy a moc mě baví i slavná scéna, kdy Tarzan letí s Jane na liáně," pochlubila se Ivana Korolová.

Josef Vojtek představující Tarzanova opičího otce Kerchaka si zase pochvaloval výzvu, kterou role představuje. "Je to poprvé, co nehraju člověka nebo ďábla, ale pořádné zvíře," dodal s úsměvem.

Slavnostní premiéry se zúčastnila celá řada známých tváří. Tarzanovi tleskali například Petr Janda, Janek Ledecký, Leona Machálková, Marian Vojtko, Michaela Gemrotová, Michal David, Sagvan Tofi, Roman Vojtek a Petra Vojtková, Vojtěch Drahokoupil, Robert Urban, Vlasta Korec a mnozí další.