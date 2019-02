Národní divadlo Brno uvede Labutí jezero se zcela novou výpravou

Národní divadlo Brno v obnovené premiéře vrátí na repertoár asi nejslavnější balet, tedy Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského, a to v nových kostýmech a dekoracích. Inscenace choreografa Roberta Strajnera je kolem 20 let stará. Díky investici do kostýmů a kulis dostala zcela novou tvář.

V roli Odetty a Odilie se představí 19. února Martina Arduinová, sólistka milánské La Scaly, a v roli prince Siegfrieda Maxim Čaščegorov, bývalý první sólista Bavorského státního baletu a hostující umělec Baletu Národního divadla Brno.

Inscenace vychází z tradiční choreografické koncepce Mariuse Petipy a Lva Ivanova, kterou v Brně před 20 lety adaptoval Strajner a s tanečníky pracoval i před obnovenou premiérou. "Ve spolupráci s asistenty jsme to jen trochu pročistili a přizpůsobili choreografii tanečníkům," řekl nedávno choreograf novinářům.

Labutí jezero je jedno z nejhranějších novoromantických děl. Skandinávská legenda o dívce proměněné v labuť inspirovala Čajkovského k napsání lyrické a melodické hudby, která se stala mistrovským příkladem romantické baletní partitury.

Princezna Odetta je zakleta knížetem Rotbartem v labuť a zachránit ji může pouze čistá láska. Princ Siegfried, který jí přísahá věrnost, ji však zradí. Kletba zůstává nezlomena, i když Odetta nakonec nešťastnému Siegfriedovi odpouští.