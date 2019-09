Olomoucké Divadlo na cucky chystá tři premiéry a desítky akcí

Olomoucké Divadlo na cucky chystá pro letošní sezonu tři premiéry. Jejich režie se ujmou hostující režiséři Šimon Spišák, Adam Svozil a Lucie Ferencová. První premiérou bude pohádka a připravena je na začátek října, řekl mluvčí divadla Zdeněk Vévoda. Divadlo působí třetím rokem na nové scéně na Dolním náměstí. V uplynulé sezoně jej navštívilo zhruba pět tisíc diváků, což je o tisíc více než o rok dříve.

"V sezoně máme naplánovány tři domácí premiéry. První premiéra je naplánována na 4. října, půjde o pohádku Tři oříšky v režii Šimona Spišáka," uvedl Vévoda.

Zahajovací představení nové sezony uvede divadlo ve čtvrtek v atriu Uměleckého centra UP, kde vystoupí seskupení Med a prach. V září se mohou diváci těšit na reprízy her Divadla na cucky - autorského projektu o životě vysokoškoláků Mate a inscenace Jsem do tebe. V polovině září se na scéně představí novinářka, scénáristka a publicistka Alexandra Alvarová, autorka knihy Průmysl lži: propaganda, konspirace a dezinformační válka.

Vedle představení v domácí režii či od hostujících souborů chystá Divadlo na cucky v září a říjnu také kurzy pro veřejnost. Pro děti připravuje dílny, divadelní studio či taneční a pohybové lekce a vedle toho také dramatický kurz SENior. Své prostory divadlo nabídne také výstavám, debatám nebo zajímavým hostům.

Právě velký počet akcí se podle zástupců divadla mimo jiné kladně podepsal v loňské sezoně na nárůstu počtu návštěvníků. "Začali chodit noví diváci, na nové scéně jsme si získali nové publikum. Je to i díky nabitému programu, každý den se v divadle prakticky něco děje," doplnil Vévoda.

Divadlo na cucky je nezávislý divadelní soubor, který od roku 2013 provozuje v Olomouci vlastní scénu. Vedle divadelního sálu se zkušebnou a zázemím tam návštěvníci najdou kavárnu nebo galerii zaměřenou na současné umění a architekturu. Nová scéna vznikla na místě bývalé prodejny elektra, v domě soukromého majitele na Dolním náměstí. Na přestavbu prostor pro účely kulturního centra přispěli i dárci, ve veřejné sbírce se sešlo přes půl milionu korun.