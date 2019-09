Olomoucké divadlo uvede Hervého operetu Mamzelle Nitouche

Premiéru slavné operety Mamzelle Nitouche od skladatele Florimonda Hervého uvede v pátek Moravské divadlo Olomouc. Diváci se při představení stihnou podívat do církevní školy, kasáren i zákulisí divadla. Rozkošná opereta byla nastudována pod dohledem režisérky Michaely Doleželové, která děj mírně modernizovala. Titulní roli ztvární Radoslava Müller a Barbara Sabella. Autorem hudebního nastudování je Tomáš Hanák.

Děj operety režisérka Doleželová přesunula z kláštera do církevní školy. "Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla text modernizovat, tak to byl logický postup. Dnes už není úplně běžná praxe posílat dívky do kláštera. Církevní škola mi připadala jako vhodná alternativa pro to, aby diváci nepřišli o své oblíbené postavy a zůstala zachována logika příběhu," řekla novinářům Doleželová.

Mamzelle Nitouche měla světovou premiéru v roce 1883 v Paříži jako posměšná parodie na tehdejší bombastickou operní tvorbu. Autorem hudby je Florimond Ronger, jenž po většinu života nesl pseudonym Hervé.

Vtipná konfrontace tří rozdílných světů, kláštera, divadla a kasáren, nemá příliš komplikovaný děj. Rozvernou chovanku z kláštera se rozhodnou rodiče provdat za důstojníka. Odvézt domů ji má varhaník, který ale tajně složil operetu, jež má mít právě ten večer premiéru. Chovanka ji chce také vidět. Na představení potkává a zamiluje se do jednoho muže. Netuší, že je to důstojník, za něhož se má provdat.

"Roli Mamzelle Nitouche mám velmi ráda. Je blízká mému temperamentu a naivitě, takže se v tomto případě dokážu inspirovat i sama sebou," podotkla s úsměvem Sabella, podle které hlavní ženský part je náročný na skloubení zpěvu, tance a prózy.

Mamzelle Nitouche patří v Olomouci k velmi oblíbeným titulům. Prvního nastudování se tam opereta dočkala v roce 1920. Zatím poslední, desáté nastudování, uvedlo Moravské divadlo Olomouc před 15 lety.