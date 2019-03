Plzeňské Divadlo Alfa uvede hororovou pohádku Jako knoflík v hlavě.

Hororovou pohádku Jako knoflík v hlavě na motivy románu Koralina britského autora sci-fi a fantasy Neila Gaimana připravilo pro své dětské diváky plzeňské loutkové a alternativní Divadlo Alfa. Příběh o dvou světech, všedním a ideálním, o hledání dokonalosti i o významu všedních věcí nastudovala hostující režisérka Linda Dušková. Hra je určena pro děti od osmi let.

Koralina je příběh o holčičce, která se doma nudí, rodiče se jí podle jejího názoru nedostatečně věnují, protože mají pořád hodně práce. Při bloumání bytem najde dívka vstup do vedlejšího bytu, který představuje celý alternativní svět. Žijí tam úplně stejní rodiče, jako jsou Koralininy, jen mají místo očí knoflíky a jsou naprosto dokonalí. Dívce vše dovolí, věnují se jí a rozmazlují ji. Aby mohla v novém ideálním světě zůstat, musí si ale děvče také nechat všít místo očí knoflíky. "Tam začíná dobrodružný hororový příběh, kdy Koralina bojuje za to, aby získala svoji každodennost zpátky. Je to vlastně takový příběh o holčičce, která by chtěla víc, chtěla by dokonalost, ale naučí se při tom, že to, co je naprosto dokonalé, je vždy podezřelé, a začne si vážit toho, co má doma," popsala Dušková.

Celý příběh stylizovali tvůrci trochu do atmosféry 50. let minulého století. Mimořádně nabitý děj knihy, kde jedno dobrodružství střídá druhé, pojali jako komiksové filmové střihy a často se měnící scény. Kromě živých herců se ve hře objevují i loutky. Masek, loutek, kostýmů a podobně jsou v téměř hodinové hře desítky, řekla Dušková.

Podle ní je velmi individuální, jestli se budou děti v divadle trochu bát. Podle dnešních prvních dvou dopoledních premiér pro školy se minimálně děti v prvních řadách nejblíže jeviště trochu bály, celý sál ale reagoval na hru a děti radily hlavní hrdince, co má nebo nemá dělat. "Děti by se měly těšit domů na svoje každodenní všední rodiče, kteří na ně občas nemají čas a občas si jich nevšímají, ale mají je rádi," doplnila Dušková, co by chtěla, aby si diváci z představení odnesli.

Výpravu inscenace připravil hostující Karel Czech, hudbu napsal Jan Vondráček, hrají Andrea Ballayová, Lucia Čižinská, Robert Kroupar, Blanka Josephová-Luňáková, Petr Vydarený a další.