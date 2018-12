Poslední letošní premiérou Moravského divadla bude Její pastorkyňa

Moravské divadlo v Olomouci uvede tento týden v pátek poslední letošní premiéru, Janáčkovu operu Její pastorkyňa. Titul se na pódium divadla vrací po téměř čtvrtstoletí, uveden bude při příležitosti letošního výročí 90 let od úmrtí skladatele Leoše Janáčka. Režie inscenace se ujal Václav Málek, který si titul v roce 1995 užil na druhé straně, kdy na jevišti ztvárnil Lacu. Autorem hudebního nastudování je Tomáš Hanák, řekli zástupci divadla.

"Její pastorkyňa patří ke světovým titulům, které jsou běžně hrané ve světě, v mnoha divadlech současně a možná i více než v České republice. Proto jsem si řekl, že je to právě tento titul, který bychom mohli hrát," uvedl umělecký šéf souboru Miloslav Oswald.

Pro autora hudebního nastudování Tomáše Hanáka je Její pastorkyňa srdeční záležitostí. Poukázal přitom na to, že dílo Leoše Janáčka je v zahraničí velmi populární, v tuzemsku však mají stále někteří lidé z jeho tvorby strach. Její pastorkyňa je podle něj ideálním dílem, které dokáže zpřístupnit Janáčkovu hudbu každému. "Pro nás interprety je to mimořádná událost, že Její pastorkyňu můžeme studovat, vymyká se tomu, co běžně v divadle hrajeme. Poprat se s Janáčkovou hudbou je velká výzva," uvedl Hanák.

Pro režiséra Václava Málka je uvedení titulu šancí podívat se na toto dílo z různých úhlů. "Jinak člověk vnímá postavy, když je interpretuje, a jinak, když je režíruje," poznamenal režisér. Podotkl přitom, že Janáček je hudební dramatik a jeho opery mají silný dramatický náboj. "Její pastorkyňa je zhudebněná činohra, což se projevuje v celé dramaturgii. Je to tragédie hodná antických rozměrů," doplnil Málek s odkazem na silný příběh opery.

V roli hlavní hrdinky Kostelničky se představí divákům Magda Málková v alternaci s hostující Ilonou Rédlovou. Ztvární ji přitom ve své kariéře již počtvrté - roli si poprvé zazpívala v olomoucké opeře v roce 1995, poté v Košicích a v Liberci. Jenůfu ztvární Radoslava Mičová v alternaci s hostující Barborou Řeřichovou. V titulu se představí také například Jakub Rousek a Milan Vlček.

Připravovaná inscenace bude v pořadí desátou v historii olomouckého divadla. Prvního uvedení se v Olomouci titul dočkal 4. října 1924 v režii Bohuše Vilíma.