Před deseti lety zemřel Harold Pinter, průkopník absurdního divadla

Jeden z nejvýraznějších dramatiků druhé poloviny 20. století Harold Pinter, zesnulý před deseti lety, 24. prosince 2008, byl dlouholetým přítelem Václava Havla a patřil mezi průkopníky absurdního divadla. Jeho hry se hojně uvádějí na českých jevištích již od konce 60. let. Mezi nejznámější texty laureáta Nobelovy ceny za literaturu z roku 2005 patří Správce, Narozeniny, Návrat domů či Zrada.

Muž mnoha talentů Pinter se narodil v londýnském Hackney 10. října 1930 do rodiny židovského krejčího. Po začátku druhé světové války byl evakuován a do Londýna se vrátil až ve 14 letech. Strach z bombardování v něm však zůstal zakořeněný a stal se přesvědčeným pacifistou. Do konce svého života se výrazně angažoval v politice, mimo jiné proti válkám v Kosovu a Iráku.

V mládí Pinter, pozdější autor více než tří desítek divadelních kusů a řady filmových scénářů, četl zejména díla Franze Kafky a Ernesta Hemingwaye. Krátce studoval herectví a v začátcích se živil jako herec v rozhlase a na menších scénách. Hlavními tématy jeho děl, takzvaných komedií hrozby, jsou strach, vina, posedlost, výčitky a touha.