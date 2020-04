Producentka hry o Medě Mládkové: Líbí se mi její tah na branku

Po loňském úspěchu se i letos na nádvoří Musea Kampa odehraje divadelní představení Meda. Pod taktovkou režisérky Adély Stodolové Laštovkové se v hlavních rolích představí Tereza Ramba a Pavla Beretová, které se budou v roli Medy Mládkové alternovat. Scenáristka a producentka hry Daniela Sodomová (Šteruská) láká diváky na další zvučná nová jména. Proč představení Meda vzniklo a jak se na něm samotná mecenáška umění podílela?

Proč jste se rozhodla udělat z knihy Ondřeje Kundry divadelní hru?

Knihu jsem si vzala na Srí Lanku jako oddychovou literaturu a tam mne napadlo udělat z ní divadelní hru. Pak už šlo o takovou pozvolnou cestu. Nejdříve jsem se seznámila s panem Kundrou, potom s vedením Musea Kampa a paní Medou. Postupně jsme vymysleli, že hra se bude hrát přímo v Museu a já se kromě autorky stanu i producentkou představení. Čekali jsme pak na 100. narozeniny paní Medy. Ale hra byla napsaná už o rok dříve.

Vycházela jste při psaní scénáře i z jiných pramenů?

Ano, viděla jsem veškerý obrazový materiál, který byl o paní Medě, jejím manželovi a Františku Kupkovi natočen. Četla jsem její deník, novinové články v archivech. Viděla jsem všechny zpravodajské záznamy, které se o Medě kdy zmínili. Mluvila s pamětníky. Byla to mravenčí práce, která trvala přes dva roky.

Co vás na životě Medy Mládkové tak zaujalo?

Obecně mne jako autora zajímá téma lidského počínání v nepříznivých podmínkách. Jak moc jsme strůjci svého osudu, i když situace zvenčí není příznivá. A Meda Mládková má pro mne na toto téma odpověď: "Když chceš, můžeš." Líbí se mi její tah na branku, zapálenost pro věc. Ale představení není jen poctou a ani můj pohled na ni není adorační. Ale právě to balancování na hraně mezi obdivuhodnou a intenzivní osobností je na ní to nejzajímavější.

Jak dlouho trvala realizace celého představení?

Napsat scénář trvalo tři roky a samotná realizace rok a půl. Letos nám představení dává zabrat díky koronavirové krizi, ale pracujeme na něm každý den. Jelikož se buduje znovu celá Letní scéna Museu Kampa, dá se říct, že pracujeme velmi intenzivně.

Nebála jste se reakce paní Medy na výsledek vaší práce?

Popravdě jsem se reakce bála. Paní Meda bydlí hned vedle jeviště a během zkoušení se na nás často dívá z okénka. Ani si neumíte představit jak silný pocit to je. Nejen pro diváky, ale i pro herce a nás tvůrce. Někdy se cítíme jako by nešlo pouze o divadlo, ale o takový silný proces čistění starých příběhů, které každý letní večer otvíráme zas a znovu. Ale paní Meda je zlatá. Sto let je přece jen úctyhodný věk a jsem ráda, že vnímá naše představení jako poctu její osobnosti.

Konzultovala jste s ní nějaké části scénáře?

Jen trochu. Spíše jsme se bavili o organizačních věcech z počátku spolupráce a poté jsem jí už nechtěla obtěžovat otázkami. Ona totiž nerada vzpomíná. Touto větou také začíná naše představení a je to pravda. Navíc tuhle práci za mne udělal už Ondřej Kundra a já se scházela převážně s ním a dalšími jejími přáteli.

Co bylo na přípravě představení nejtěžší?

Napadá mne mnoho věcí. Převážně to, že se v Museu divadlo ještě nikdy nehrálo. Takže jsme museli vymyslet a vybudovat úplně celou novou scénu. Odchytit všechny potíže, které každodenní provoz přinášel a přežít zkoušky ve čtyřicetistupňových vedrech. Ale nakonec se nám to všechno podařilo a my měli třicet tři standing ovations. Doufám, že tomu tak bude i letos.

Na základě čeho jste si do hlavní role vybrali Terezu Rambu a Pavlu Beretovou?

Pavlu Beretovou jsem si vybrala, protože jsem s ní viděla téměř všechny hry v Národním divadle, kde je velkou hvězdou a je pro mne na tu roli naprosto perfektní. Terezu Ramba pro její dokonalý hlas a herecký projev. Každá je jiná a každá tu roli ztvární po svém. A přitom v obou případech to bude Meda!

Přibudou i další noví herci?

Do naší divadelní rodiny se přidá Vanda Chaloupková a Rozálie Havelková v rolích tanečnice a Matouš Ruml v roli Medina bratra. Každý z herců, ale hraje rolí víc, tak tohle jsou jen ty stěžejní. Jinak naše obsazení zůstává stejné jako vloni a to v podobě Dany Batulkové, Dana Rouse, Stanislavy Jachnické, Daniela Švába, Lukáše Příkazského a Václava Krátkého.

Kromě obměny obsazení, chystáte letos pro diváky i další novinky?

Letos budou opět VIP stolečky s jídlem a vínem v prodeji, ale umístili jsme je dozadu, kde je lépe vidět na celé jeviště a budeme nabízet nový sekt na ledu, takže půjde opravdu o krásný letní zážitek. Ale to samozřejmě i bez VIP vstupenek, protože Kampa má tak úžasnou atmosféru, že její večerní návštěva nepotřebuje moc vylepšení. Pouze doufat, že se vše povede jako loni.