Studio Dva uvede hru o souboji seniorek v domově důchodců

Oblíbené herečky Daniela Kolářová a Marta Vančurová ztvární hlavní hrdinky ve hře Odpočívej ve svém pokoji, kterou ve středu večer uvede v české premiéře Studio Dva. Představují dvě rozhádané rezidentky obývající společný pokoj v domově pro seniory. V dalších rolích komedie od držitele Pulitzerovy ceny Davida Lindsay-Abaira uvidí diváci Petra Stacha, Lucii Pernetovou, Štěpána Benoniho a Jiřího Ployhara.

Příběhu životem zkoušených dam, které spolu uzavřou zdánlivě nevinnou sázku o lepší postel u okna, se ujal Miroslav Hanuš. "Musím říct, že nejlákavější bylo obsazení. Uznávám herecké bardy, rád s nimi pracuju, je mi vždy ctí. Daně jsem stavěl kulisy, když jsem byl kulisákem na Vinohradech a ona tam byla hvězdou. A Martě jsem statoval za zády jako student DAMU v Realistickém divadle, kde zase zářila ona. Nešlo je nemilovat. Takže touhle inscenací si plním zase jeden sen," zdůvodnil Hanuš své rozhodnutí režírovat hru.

Hra je o ovdovělé nesnášenlivé seniorce Abby, která žije ve svém pokoji pečovatelském domě v New Jersey sama, neboť by s ní nikdo nevydržel. Najde se však stejně stará a zrovna tak ovdovělá Marilyn, která je ale povahově Abbyiným pravým opakem: optimistka, dobře naladěná a odhodlaná s úsměvem na rtech snášet přítomnost nerudné spolubydlící, protože druhý takový pokoj se spoustou denního světla a překrásným výhledem do parku už v celém domově není.

Drobný každodenní souboj mezi oběma dámami, který s lehkými obavami sleduje sympatický mladý pečovatel a nadšený amatérský divadelník Scotty, nakonec přeroste v nebezpečnou sázku: pokud se Marilyn podaří nebojácnou Abby vyděsit, získá její lukrativní postel u okna. A pokud se Abby podaří neochvějně dobromyslnou Marilyn rozčílit, zůstane Abby ve svém pokoji opět sama. Tím se roztočí zběsilá spirála naschválů a kanadských žertíků, v nichž jde místy o krk, a mimoděk se odhalí i temná tajemství v životech obou žen.

Americký dramatik David Lindsay-Abair byl za svou hru Rabbit Hole (Králičí nora) oceněn Pulitzerovou cenou za rok 2007. Hra Odpočívej ve svém pokoji aktuálně sklízí úspěchy v newyorském Manhattan Theatre Clubu, kde ji režíroval známý herec a komik David Hyde Pierce známý z filmů Kašlu na lásku a Král rybář.