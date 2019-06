Taneční představení v Invalidovně předznamená festival KoresponDance

V pražské Invalidovně se večer uskuteční taneční představení, v němž různé podoby současného tance představí mladá česká tanečnice Agáta Jarošová, australský umělec James Batchelor a afričtí tanečníci a muzikanti. Komponovaný večer předznamená festival KoresponDance, který se uskuteční od 12. července ve Žďáru nad Sázavou.

KoresponDance je mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Na české scéně je od roku 2009, od roku 2013 na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Přináší spojení genia loci barokního zámku se současným uměním, mnohá představení vznikají přímo pro tamní prostředí, neboť pozvaní umělci je na zámku připravují i tři týdny před zahájením festivalu.

I letos budou účinkovat čeští a zahraniční umělci například z Nizozemska, Velké Británie, Francie, Spojených států, Ghany nebo Srí Lanky. Úvodním představením ve Žďáru bude 12. července Banquet, který je vyvrcholením dvouleté spolupráce umělců z České republiky, Francie a Ghany. Kombinuje evropské barokní opery s africkými rytmy a zpěv s tancem a inspirací tvůrcům byl i francouzský román z 18. století o africkém princi u francouzského dvora.

Pražské vystoupení v kulisách barokního areálu Invalidovny, který čeká na svůj druhý život, nabídne v úvodu choreografii Sa Présence české autorky a její protagonistky Agáty Jarošové. Ke vzniku černobílého patnáctiminutového představení ji inspirovaly snímky krkavců a chtěla by pomocí svého vystoupení převést diváky do tajemného a svobodného světa ptáků.

Kontemplativní sólo performera Jamese Batchelora nazvané Hyperspace se zrodilo díky jedinečné zkušenosti z vědecké expedice do Antarktidy. Zrcadlí se v něm úsilí o vytvoření dialogu mezi vědeckým a uměleckým výzkumem. Choreografie zdůrazňuje křehkost a smrtelnost těla, je ukázkou minimalistické preciznosti a důkazem, že i malý pohyb může být fyzickým mistrovstvím.

Závěr pražského večera bude patřit představení Come if you dare, hudebně-taneční performanci vytvořené pro prostor atria pražské Invalidovny. Barokní fontána, jedna z již opravených částí Invalidovny, v něm ožívá úryvky z oper Královna víl a Král Artuš Henryho Purcella v netradičním africkém aranžmá. Francouzský choreograf Jean Gaudin a české cembalistky Barbary Marie Willi společně vytvořili představení pro členy Ghana Dance Ensemble a interprety barokní hudby JAMU.