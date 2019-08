Temporary Collective chystá inscenaci o ruských tajných službách

Inscenaci na pomezí divadla a filmu, jejímž tématem budou ruské tajné služby, připravuje na začátek října divadelní soubor Temporary Collective. Inscenace Putinovi agenti volně vychází ze stejnojmenné knihy Ondřeje Kundry a je založena na výzkumu ruského vlivu, který uskutečnili sami tvůrci. Soubor v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou inscenaci připravuje formou live cinema. Tento žánr spojuje experimentální přístupy k vyprávění, filmovou tvorbu, živou hudbu a divadelně-performativní umění. Na scéně je plátno, na které se promítá film, ale jeho vznik přitom sledují diváci jako v divadle.

O připravované premiéře informovala Silvie Marková. Live cinema je trendem posledních let, v kinematografii podobné tendence, kdy v reálném čase vzniká zvuková i obrazová část, lze sledovat ale od konce 19. století.

V případě chystaných Putinových agentů tvůrci slibují každý večer dvěma stovkám diváků, že na vlastní kůži pocítí praktiky agentů. Do týmu režisérka Petra Tejnorová přizvala dramaturgy Jana Tošovského a Ninu Jacques, herce Petra Vančuru, scénografa Antonína Šilara, střihačky Zuzanu Walter a Petru Maceridu, kameramany Kryštofa Melku, Marka Bartoše, Dominika Žižku a další. Premiéra bude 8. října v divadle Jatka78.

"Na live cinema mě baví zejména rozpor mezi tím, co se reálně odehrává na jevišti, a tím, co divák vidí na plátně. Otázkou zůstává, jak s filmovým a obecně obrazovým materiálem pracovat v době, která je vizualitou zcela přehlcena," uvedla režisérka Petra Tejnorová. "V projektu Putinovi agenti samotný žánr live cinema rozvíjíme dál a posouváme i své vlastní hranice. Film umí podávat důkaz i o tom, co se nikdy nestalo. Celé je to jedna velká hra, ve které účinkuje jeden herec a v komparzu se objeví tak trochu celá naše země a její občané," dodala Tejnorová.

Dějovou linku inscenace tvoří případ údajného ruského špiona Roberta Rachardža, o němž informace na veřejnost pronikly v roce 2010; tehdy kvůli němu skončili tři čeští generálové a Rachardžo podle médií uprchl do Moskvy. Do roku 2009 pracoval jako psycholog Vězeňské služby.

"Případ Roberta Rachardža ukázal, že činnost ruských tajných služeb není reliktem dob dávno minulých, které by pohřbil pád železné opony, ale naší každodenní realitou. A přestože se celý případ odehrál před deseti lety, dodneška z něj objevujeme stále nové informace. Případ Roberta Rachardža je možná klíčem k pochopení toho, jak důležité pole je Česká republika pro Ruskou federaci," uvedl dramaturg inscenace Jan Tošovský.