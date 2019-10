The Greatest Show se na podzim vrátí do Divadla Hybernia

Unikátní hudební projekt čerpající z filmové předlohy "The Greatest Showman" bude od letošního podzimu opět uveden v Divadle Hybernia. Jedinečný umělecký spektákl. vzdávající hold slavnému principálovi a marketérovi P. T. Barnumovi, se bude pro velký divácký zájem opakovat hned desetkrát.

Projekt The Greatest Show má za sebou již tři velice úspěšné reprízy, které se uskutečnily na jaře 2019 a stál za nimi producentský nováček Jiří Peter. "Přiznávám, že jsem zariskoval. Ale věřil jsem v sílu tohoto titulu. A jak je vidět, i koncertní verze amerického filmového muzikálu dokáže vzbudit silný zájem českého diváka. Ba co víc, reakce, které nám diváci zasílají jsou opravdu neuvěřitelné - plné superlativů, uznání a přání opakování," přibližuje Jiří Peter, výkonný producent a ředitel produkční agentury JP & People.

Velkolepé představení

Jednotlivá vystoupení proběhnou 9. října, 11. listopadu, 18. prosince, 22. ledna a 26. února vždy od 17.00 a 20.00 hodin. Vstupenky jsou v prodeji od 2. července a oproti předchozím reprízám, si produkce tohoto představení připravila i několik speciálních překvapení. Jedním z nich je možnost zakoupení tzv. "Collector tickets" neboli VIP vstupenek, které znamenají i přítomnost diváka v zákulisí před začátkem představení. Diváci tak budou moci ještě silněji sdílet prožitek se zpěváky, akrobaty, tanečníky a muzikanty, kterých je v představení více jak 60.

Hlavní roli P. T. Barnuma ztvárňují Jan Kříž a Martin Šemík, jejich ženu pak Petra Vraspírová. V písních nejbližšího obchodního partnera Baileyho se opět představí Martin Růža. Mezi dalšími sólisty v rolích umělců z Barnumova cirkusu se objeví Alžběta Bartošová, Andrea Holá či Iva Marešová. Ve dvou dětských rolích pak uvidíte dva mladé umělce Filipa Antonia a Emily Ann Janečkovou. Živý doprovod celého představení i nadále zajištuje orchestr pod vedením kapelníka Aleše Hávy, netradiční rytmickou posilou jsou jim Tokhi & The Groove Army a temperamentní dechovka Lovesong Orchestra s kapelníkem Tomášem Průšou se opět postará o originální úvod.

Producentem The Greatest Show je Jiří Peter, který je spolu s Hankou Hoškovou podepsaný i pod scénářem a režií. Choreografie se ujala Ivana Hannichová. Písně složilo oscarové autorské duo Benj Pasek & Justin Paul. Těšte se například na písně A Million Dreams, This Is Me či úvodní hit The Greatest Show. Samozřejmostí je i koncertní merchandising. Nově si diváci mohou zakoupit jeden z několika typů balíčků, na své jméno jej budou mít připravené před představením v divadle.

Show splněných přání

Deset exkluzivních představení na závěr každého večera ještě navíc nabídnou mimořádný zážitek. Organizátoři každý večer splní jedno divácké přání. Během již zrealizovaných show proběhla žádost o ruku a handicapovaná divačka Kateřina si zazpívala duet s představitelem hlavní role Barnumem. Další přání mohou diváci posílat již nyní.

Co si budou zájemci přát, je čistě na nich. Pokud mají nějaký sen, splnit si jej mohou díky The Greatest Show. Jednoduše zašlou svůj příběh a přání na emailovou adresu info@tgs-live.com a třeba budou vybráni právě oni! Vstupenky v ceně od 860 do 1250 Kč lze zakoupit v prodejní síti Ticketmaster. Speciální vstupenka zajišťující VIP výhody a vstup do zákulisí pořídí diváci pod názvem Collector Ticket za 1399 Kč.