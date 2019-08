Tygr v tísni uvede na Štvanici svůj pohled na antiku.

Společnost Tygr v tísni uspořádá na začátku nové divadelní sezony opět sérii divadelních představení v plenéru na pražském ostrově Štvanice. Série večerů nazvaná Antická štvanice se už počtvrté zaměří na některé z antických dramat či her s antickým námětem v koprodukci se stálými soubory, které na scéně nazvané Vila Štvanice vystupují. Letos se bude uvádět autorský text Marie Novákové Plodnost! Mír! A Bohatství! opřený o Aristofanovy komedie Mír a Plutos a přenesený do současného Řecka.

V premiéře ho diváci uvidí 30. srpna a poté v deseti reprízách do 9. září. Informovala o tom Aneta Kučeříková za společnost Tygr v tísni. V uplynulých ročnících se na Štvanici hrály Oresteia, Orfeus a Faidra-Prosebnice. Svůj autorský text doplněný řeckou a římskou lyrikou režíruje Nováková spolu s Kristiánem Kubákem.

Děj začíná v době, kdy je Řecko v troskách. Kolébka civilizace má za sebou válečné trauma, totalitu, zadlužení, ekonomickou krizi a nachází se ve stávce. Bozi odvracejí od dítěte, jež sami zplodili, zrak. Tři obyčejní helladští chlapci touží svou zemi spasit a vrátit své obci Plodnost, Mír a Bohatství, učinit z Řecka ráj na zemi. Ostrov svobody, míru, lásky, rozkoše, hojnosti, radosti a volnosti těl i myšlenek. "Ukážeme vám momenty pádu a vzestup řecké civilizace. Ukážeme vám, kam vede touha mít všechno dobré jen pro sebe," uvedl režisér Kubák.

Inscenace je posazena do kulis současného Řecka, které je ve stávce. Čím více božských setkání, čím více nepravděpodobných zázraků a mystérií tři hrdinové Demetris, Peristerás a Onasis zažívají, tím více se propadají do časů starověkého Řecka a ještě hloub, do časů zvířecích rituálů, při kterých se osvobozují od každodenních starostí. Nakonec ale stejně zvítězí sobecká, lakomá a přízemní lidskost.

Inscenační klíč spočívá podle autorů představení v používání klišé spojených s inscenováním antických dramat. Jak se hrálo antické divadlo nikdo neví, ale každý má nějakou představu či předsudek o nesrozumitelném verši, sborové recitaci, maskách, velkých gestech či bílých prostěradlech. "S těmito klišé v inscenaci formálně pracujeme a zároveň si pohráváme s předsudky, které máme vůči tomu 'dokonalému demokratickému starověkému Řecku' tenkrát a tomu 'současnému zadluženému Řecku plnému flákačů' dnes," vysvětlil režisér.

Při honbě za ideálním stavem světa budou hrdinům dělat společnost olympští bohové Hermés, Plutos a Démétér, několik dopravních prostředků a hudebník, skladatel scénické hudby Petr Filák. V inscenaci hrají Kryštof Krhovják, Michal Lurie, Miroslav Zavičár a Petr Reif.