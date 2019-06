Tylovo divadlo v Plzni uvede pod širým nebem Verdiho Nabucca

Velkolepé nastudování opery Giuseppe Verdiho Nabucco v lochotíském amfiteátru uvede v pátek na závěr divadelní sezony Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Noc s operou připravuje na konec června už pátý rok. Jedním z hlavních poslání je pozvat na slavnou operu do méně formálního venkovního prostředí i ty diváky, kteří jinak tomuto žánru nerozumí a nechodí na něj. Na přípravě letošní noci se podílí na 600 lidí, z toho 400 jich v pátek bude v Nabuccovi účinkovat, řekl šéf operního souboru a režisér opery Tomáš Pilař.

Zájem o lístky každý rok roste. Loni přišlo přes šest tisíc lidí, letos je prodáno víc než 6300 lístků v ceně od 200 do 590 korun. Místa k sezení už nejsou, stále se ale prodávají za 200 korun vstupenky k sezení či ležení na dekách, řekl ředitel divadla Martin Otava. Náklady na inscenaci jsou přes tři miliony korun. Příští rok se mohou lidé těšit na Rusalku.

Nabucco byla v roce 1842 Verdiho třetí opera a znamenala zlom v jeho kariéře. I lidé, kteří opery neposlouchají, znají například nářek židovských otroků Leť, myšlenko, na zlatých křídlech. Na Lochotíně ho zazpívá třísethlavý sbor účinkujících, řekl Pilař. Kromě sólistů, sboru a orchestru je do inscenace zapojen velký balet, komparz 150 Plzeňanů, sbor dětí, aktéři nového cirkusu i dva koně.

Nabucca má sice nyní divadlo v repertoáru, venkovní uvedení ale bude jiné. "Inscenaci pro Lochotín připravujeme jako úplně novou. Budou tam nové kostýmy, úplně jiná scénografie a hlavně celé to pojetí bude naprosto unikátní, jednoznačně velkolepé a působivé. Bude to nová podívaná, něco úplně výjimečného a to vše bude korunováno hvězdným a fantastickým obsazením," popsal režisér. V titulní roli vystoupí barytonista Michele Kalmandy, hlavní ženskou postavu ztvární sopranistka Csilla Borossová.

"Tématem opery je otázka, jaká je hodnota lidské svobody a jaká je síla lidské víry. Tato dvě témata se prolínají celou inscenací a jejich symbolickým ztvárněním bude akt vypouštění holubic, které na konci jako znamení svobody a míru vypustí dvacet dětí," uvedl Pilař. Kromě velkorysého obsazení čeká diváky rozsáhlý videoart Petra Hlouška, který se inspiroval historickými artefakty. Na téměř 200 metrech čtverečných obřích LED stěn ožijí rozhýbané artefakty starého Babylonu z doby 600 let před naším letopočtem. Moment, kdy vojsko rozmetá jeruzalémský chrám, bude vrcholem prvního obrazu.

"Diváci se mohou těšit na velkolepou show s obrovským efektním pádem chrámu, vyjádřeným videoartem, videotechnikou, světelnou technikou, efekty, lasery, pyrotechnikou, detonacemi - bude to doslova bombastické," řekl Pilař. Scéně budou dominovat dvě třináctimetrové věže potažené textilem a odkazující k babylonské věži.

Vstupenka na představení slouží jako jízdenka na MHD hodinu před a hodinu po představení. Dopravní podniky posílí autobusy a tramvaj.