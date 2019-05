Ungelt nabídne během prázdnin sedm inscenací

Letní scéna divadla Ungelt letos přivítá první diváky v pondělí 1. července a bude mít během prázdnin na repertoáru sedm inscenací. Na tiskové konferenci k letním aktivitám divadla to řekl jeho ředitel Milan Hein. Kromě tohoto divadla pod Loretou na Hradčanech se diváci během tradičních divadelních prázdnin mohou na své oblíbené herce přijít podívat také k nedaleké Míčovně Pražského hradu a na nádvoří HAMU, kde se budou odehrávat Letní shakespearovské slavnosti, a na Vyšehrad, kde opět bude uvádět své inscenace Studio Dva.

Hein zároveň na tiskové konferenci zveřejnil výzvu divadla Poslanecké sněmovně nazvanou Manželství pro všechny. Apeluje na to, aby poslanci uzákonili možnost homosexuálním párům uzavírat manželství, nikoli jen registrované partnerství. "Apelujeme na to a prosíme, aby byl v České republice v roce 2019 každý člověk vnímán ve společnosti výlučně na základě svých schopností a povahových vlastností. Aby měl každý občan České republiky před zákonem nejen stejné povinnosti, ale i stejná práva, včetně práva na manželství," stojí ve výzvě, kterou herci v divadle účinkující podepsali.

"Sám jsem tu registrované partnerství uzavíral," řekl Hein a vzpomněl na situaci, která se podle jeho slov podobala slavnosti spojenou se svatbou, svatebními dary a blahopřáními. "A dcera mého partnera se tehdy tázala, proč vás ta paní registrovala? Nevěděl jsem, co odpovědět...," uvedl. "Myslím, že bychom tu mohli hrát, i kdybychom to nepodepsali, ale v každém případě si myslím, že by se lidé nemuseli rozlišovat podle toho, jakou mají orientaci nebo barvu pleti, ale podle toho, co mají v hlavě... Jestli někdo má chuť být s někým a sdílet s ním manželství, kdo má právo říct mu, že ne?" řekla herečka Simona Stašová.

Letní scéna Ungeltu uvede několik inscenací s touto herečkou, která je s divadlem spjatá dvě desítky let. Budou to hry Drobečky z perníku, Poslední ze žhavých milenců, Římské noci a Vězeň na druhé Avenue. Na Hradčanech budou moci ti, na které se loni nedostaly vstupenky, vidět loni premiérovanou dramatizaci slavného humoristického románu Kdokoli může dělat cokoli. Na scéně se v ní představí Jitka Smutná, Tereza Kostková, Eva Josefíková, Máša Málková, Jaromír Nosek a Jiří Hána.

"Během příprav nás ani ve snu nenapadlo, že Betty MacDonaldová má v Česku tak velké množství fanoušků. A má! Pro nás to bylo zavazující, neboť jsme naší inscenací chtěli vzdát hold právě této velké ženě, ženě, která mnoho generací naučila, jak k životním těžkostem přistupovat s humorem a povznášejícím nadhledem," uvedl umělecký šéf divadla Ungelt Pavel Ondruch.

Dalšími inscenacemi, které pod Loretou budou moci diváci spatřit, jsou Jak zabít komika s Markem Danielem, Kristýnou Frejovou a Ladislavem Hamplem nebo Václavem Vašákem a divácký hit Skleněný strop s Táňou Vilhelmovou a Jiřím Langmajerem.