Úspěšný DEADTOWN z dílny bratří Formanů zavítá opět do Prahy

Od úterý 15. října až do pátku 4. listopadu se v Praze znovu odehraje originální divadelní představení Forman Brothers´ Wild West Show - DEADTOWN. Diváci se mohou těšit na 15 společných večerů s lacinými kabaretiéry, cirkusáky, posedlými iluzionisty, ošlehanými pistolníky a krásnými nespoutanými ženami. Ale také na návrat do světa divokého západu, do doby velkých vynálezů, vzniku grotesky a černobílého i animovaného filmu.

Série populárních představení se v Praze odehraje již potřetí. Tentokrát však umělci postaví svůj SALOON v prostoru Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze 6.

"Letošní rok byl jedním velkým dobrodružstvím, které právě vrcholí. Do poslední chvíle jsme totiž neměli místo, kde bychom mohli hrát. Nakonec nám Praha 6 pomohla získat prostor u Fakulty stavební ČVUT. Díky tomu můžeme zakončit letošní turné opět v Praze a za to jsem moc rád. DEADTOWN je po těch třech letech hraní a 250 odehraných představeních po světě a v Čechách krásně "vyladěnej". Tak se těším, že ho může v této podobě ukázat právě pražskému publiku, které vidělo před těmi lety jedno z prvních uvedení," říká Petr Forman.

Představení DEADTOWN mělo českou premiéru v červnu 2017 během open air festivalu ARENA Divadla bratří Formanů, který se koná pravidelně na začátku léta. Od té doby s ním Divadlo bratří Formanů slavilo úspěchy na festivalech ve Francii, Španělsku, Dánsku, Itálii, Anglii a v dalších zemích. V České republice jej naposledy mohli vidět diváci na zámku Kratochvíle či v Ostravě.

Více informací o představení DEADTOWN naleznete zde či na Facebooku.