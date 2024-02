Divák jako spoluautor představení LIMINIMIL

Divadlo DISK uvede 29. února 2024 premiéru absolventské inscenace LIMINIMIL, na které studující 3. ročníku katedry alternativního a loutkového divadla DAMU spolupracovali s režisérem a choreografem Jarem Viňarským. V autorské inscenaci pracují s pojmem liminalita. Provedou diváka v rámci představení i mimo jeviště Divadla DISK.

"Nahlížíme na liminalitu optikou člověka, který tento pojem ani nemusí znát, aby se dokázal naladit na obsahovou stránku inscenace,” říká o tvůrčím procesu režisér Jaro Viňarský. Pojem liminalita se obecně pojí především s rituály. Za liminální je považován stav, kdy procházíme proměnou a neocitáme se ani v původním stavu, ani ve stavu novém. Za liminální stavy v běžném životě můžeme považovat například spánek, dospívání, přechod dne a noci Jako liminální můžeme mnohdy definovat i prostory např. letiště, metro, chodba, čekárna…

"V tvůrčím procesu jsme se zabývali stránkou liminality, která se snaží pojmenovat stav na pomezí nezařaditelného. Byl to pro nás skvělý výchozí bod pro práci s tématem. Studenti pak skrze improvizace začali vyprávět jak se v jejich každodenním životě vyjevuje nejistota, ztracenost, pocit prázdnoty a neukotvenosti v současném světě,” zmiňuje dramaturgyně projektu Sára Arnstein.

Hra s pojmem liminalita vedla tvůrce k zamyšlení nad tím, jaký může nést význam v běžném životě. Dennodenní banální a metafyzické okamžiky se v životě většinou protínají nelogicky, vzniká tak koláž situací, která vybízí k hledání vyššího smyslu.

I samotná inscenace se snaží diváka uvést do jistého liminálního stavu. Divadlo DISK je decentralizováno a rozprostřeno do různých tras, které protínají samotné jeviště a pokračují do okolních prostor divadla. "Každý se tak může napojit na performativní akci nejen mentálně, intelektuálně ale i fyzicky. Vstát, připojit se k performerům a tím se podílet na společném zážitku,” popisuje režisér Jaro Viňarský průběh představení.

INFORMACE O INSCENACI

Režie: Jaro Viňarský

Performují studenti 3. ročníku Katedry alternativního a loutkového divadla: Valentýna Mužíková, Anastázie Dobrodinská, Sára Maďarová, Bea Stevens, Patrik Možíš, Martin Mlčouch, Matyáš Hadrbolec, Danny Takieddin

Dramaturgická spolupráce: Sára Arnstein, Ana Nežmah

Light design: Tomáš Morávek

Produkce: Adéla Garabíková, Vojtěch Sochor, Mikuláš Zelinský

Fotograf: Lukáš Veselý Grafika: Matyáš Hadrbolec

Pedagogické vedení ročníku: Ing. MgA. Branislav Mazúch

Vstupenky jsou k dostání buď online na www.divadlodisk.cz nebo v pokladně divadla (ve všední dny od 17:00 do 19:30 a o víkendu vždy hodinu před představením).