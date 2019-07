Do kin přichází Lví král. Mezi dabéry jsou Etzler nebo Beyoncé

Ve čtvrtek vstoupí do českých kin animovaný film Lví král. Nejde o pokračování populární série snímků, které vznikly v letech 1994, 1998 a 2004, ale o předělanou verzi prvního dílu. Tento stejnojmenný film z roku 1994 získal několik ocenění za hudbu, příběh a nejlepší film. Stejné očekávání mají tvůrci i od letošního remaku. Novinářům to za distributora filmu sdělila Marta Nosková Žurková.

Lvího krále z letošního roku režíroval Jon Favreau, který natočil mimo jiné snímky Iron Man, Kovbojové a vetřelci či Kniha džunglí. Od první verze se film liší především vzhledem. Opět je využita digitální animace, ale propracovanější. Zvířata v nové verzi jsou podle tvůrců více realistická a věrohodná. O hudbu se opět postaral Hans Zimmer, který za film z roku 1994 získal několik ocenění. Úvodní píseň nazpíval stejně jako v roce 1994 Elton John.

Z původního dabingového obsazení zvířecích hrdinů zůstalo jen několik stejných herců, a to v originální i české verzi. Lvího krále Mufasu namluvil opět James Earl Jones. Lvice Naly se ujala zpěvačka Beyoncé a lva Simby Donald Glover. V české verzi se na dabování podíleli například Miroslav Etzler, Jiří Knot, David Novotný nebo Dagmar Havlová. "Pere se tam dobro se zlem a to dobro obvykle zvítězí. Takže jsou to dobré příklady pro všechny a to je důvod, proč by na to diváci mohli jít. Nehledě na to, že film Lví král je velice krásný, ty postavičky jsou animovány velice přesně," uvedla v rozhovoru pro Totalfilm dabérka lvice Sarabi Dagmar Havlová.

Film Lví král vypráví příběh lvíčete Simby, které žije ve své rodné savaně, ale je vyhnán zlým strýcem Scarem. Uprchne a získá si nové přátele a rodinu. Když téměř zapomene na svůj původní život, zjistí, že ho jeho původní rodina potřebuje a rozhodne se jí pomoci.

Kromě Lvího krále se v posledních letech objevilo více remaků. Novou verzi získala třeba Kráska a Zvíře, Dumbo, Aladin, Kniha džunglí nebo Alenka v říši divů. O populárnosti předělaných verzí svědčí fakt, že trailer na nového Lvího krále se stal druhým nejsledovanějším trailerem během 24 hodin. Během jednoho dne upoutávku zhlédlo podle studia Disney asi 225 milionů diváků.