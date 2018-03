Fanoušci vytvořili trailer na druhý díl úspěšného hororu To

Natáčení pokračování hororového To začne až v červnu tohoto roku, přičemž do kin film zamíří v září 2019. Informací ohledně druhého dílu filmu tolik úspěšného v minulém roce tak ještě moc není. Oficiálně ani nebyla oznámena jména dospělých herců, kteří v pokračování ztvární postavy dětských hrdinů. Fanoušci si ale dali tu práci a vytvořili už svůj vlastní trailer na druhou část. V něm se objevují Jessica Chastainová, Jake Gyllenhaal, Chris Pratt či Patrick Wilson.

Filmová adaptace proslulé knihy Stephena Kinga To bylo v minulém roce v kinech velkým hitem. Režisér Andy Muschietti natočil strašidelnou, lekavou "erkovou" podívanou (nepřístupné dětem do 17 let), která se stala historicky nejvýdělečnějším hororovým filmem v této kategorii (700 milionů dolarů).

Příběh skupiny dětí, které čelily zlé, mocné entitě v podobě klauna - To - nás příští rok zavede znovu do městečka Derry, tentokrát ale o 27 let později. Z dětí už jsou dospělí, kteří žijí v různých koutech Ameriky, každý vede jiný život a má svou vlastní kariéru. Společně se ale musejí vrátit na místo činu, neboť hrozivý klaun jménem Pennywise se vrací a je třeba ho zastavit.

A někteří nedočkaví fanoušci už udělali na ono pokračování svůj vlastní trailer. V něm se objevuje řada áčkových herců, kteří jsou nějakým způsobem s rolí některého dospělého dítěte spojováni. Ať už čistě ve fanouškovských diskuzích, nebo spekulacích v médiích.

V traileru můžeme vidět Jessicu Chastainovou jako dospělou Beverly Marshovou, dále pak Chrise Pratta (Ben Hanscom), Jakea Gyllenhaala (Eddie Kaspbrak), Terrence Howarda (Mike Hanlon), Patricka Wilsona (Bill Denbrough), Josepha Gordon-Levitta (Richie Tozier) a Jona Hedera (Stanley Uris).

Sestříhané scény s herci jsou z filmů jako Interstellar, V zajetí démonů, Pasažéři, Zmizení či Velká hra a samozřejmě z prvního dílu, jelikož Pennywise bude i v pokračování hrát Bill Skarsgård.

Kdo se ve filmu opravdu objeví?

Kdo se nakonec ve filmu z těchto herců objeví, je otázka. Nejblíže svému obsazení je Chastainová, která podle zdrojů The Hollywood Reporter už se studiem Warner Bros. jedná.

Sama herečka se už předtím v jednom rozhovoru při propagaci svého posledního filmu Velká hra nabídla, že by si dospělou Beverly ráda zahrála. Jednalo by se navíc o její druhou spolupráci s režisérem Muschiettim, v roce 2013 spolu natočili horor Mama.

Fanoušci by si přáli, aby do některých rolí byli obsazeni například také Christian Bale, Chadwick Boseman nebo Amy Adamsová. Zatím není jasné, kdy studio nové obsazení odhalí. Jelikož by se ale mělo zhruba za tři měsíce začít v Torontu natáčet, může to být už jen otázka týdnů.