"Andílek" Mandlová: tatínek v ní viděl něco výjimečného

Adina Mandlová je jednou z nejslavnějších českých hereček minulého století. Charismatická blondýnka s nádhernou tváří okouzlila hned několik slavných mužů a získala si srdce diváků. Ačkoli povětšinou hrála role rozverných veselých slečen, její život tak pohádkový nebyl, několikrát se dokonce pokusila o sebevraždu. Jaký byl život hvězdy stříbrného plátna?

Krásná herečka vlastním jménem Jarmila Anna Františka Marie Mandlová se narodila 28. ledna 1910 v Mladé Boleslavi. Jejím otcem byl inspektor státních drah a přednosta stanice. Svou jedinou dceru naprosto zbožňoval a rozmazloval, od narození v ní viděl něco výjimečného. Dokonce jí v rodině museli všichni vykat.

Adinin milovaný otec zemřel, když jí bylo osm let, a tak výchova problematické dívky a jejích tří bratrů zůstala na matce. Ta si po smrti manžela našla nového muže. Otčím prý Adinu v jejích čtrnácti zneužíval. Při dovršení plnoletosti herečka otěhotněla, ale dítě si nenechala. Potomky už pak nikdy neměla.

Po vyhození z českého gymnázia i penzionátu v Paříži - v obou případech za problematické chování - se Adina vrátila domů a pracovala na různých pozicích. Její průbojnost a krása jí však brzy pomohly k filmu. Od začátku sice nebyla zrovna excelentní herečkou, ale postupem času se její herecký um zlepšoval.

Poměr s nacistou

Rychle zapadla do pražského společenského života, kde se mimo jiné seznámila se svým budoucím milencem Hugem Haasem. U této ikony prvorepublikového filmu však nezůstalo, následovala řada dalších lásek, které většinou pro sexsymbol 30. let končily zklamáním.

Jejím prvním manželem byl malíř Zdeněk Tůma, jenž rok po jejich sňatku spáchal v prosinci 1943 sebevraždu. Smrt muže nebyla pro Adinu jedinou životní ránou. Blížil se konec její dobře rozjeté kariéry. Pro českou veřejnost začala být herečka příliš německy orientovaná. Přitížil jí rovněž fakt, že se šuškalo o jejím poměru za války se státním tajemníkem K. H. Frankem. Herečka strávila tři měsíce ve vězení a čekalo ji veřejné odsouzení.

Adina přišla o angažmá a rozhodla se k emigraci. Po účelovém sňatku s pilotem RAF Joem Knightem odjela do Anglie, kde sice natočila snímek The fool and the princess (1948), ale v Británii se příliš herectvím neživila, pracovala jako kuchařka a hospodyňka u zámožných klientů.

Manželství s pilotem dlouho nevydrželo, a tak se rozhodla k rozvodu, po kterém následovalo další účelové manželství, které jí pomohlo z finanční tísně. Své "ano" řekla obchodníkovi. Ani tento svazek ovšem nebyl šťastný.

Návrat do vlasti

Jejím posledním manželem byl návrhář Ben Pearson. Byl sice homosexuál, ale Adinu měl rád a ona jeho. "Byli jsme do sebe velice zamilovaní. Vědomí, že jsem jeho první, a jak nikdy nepřestal tvrdit, poslední milenka, jen zvyšovalo půvab našeho vztahu," napsala Mandlová ve své vzpomínkové knize Dneska už se tomu jen směju. Své klidné a pohodové manželství, které trvalo neuvěřitelných 37 let, prožili z větší části na Maltě. Ještě v roce 1966 dostala Adina nabídku na hlavní roli v muzikálu Hello Dolly. Herečka však příležitost z Prahy odmítla.

Po smrti svého milovaného Bena se Adina vrátila do vlasti, kde žila na zámku v Dobříši. Slavná herečka zemřela v červnu 1991 na tuberkulózu.