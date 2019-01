Aquamanovi v některých zemích vystřihli scénu s polibkem

Komiksový příběh o Aquamanovi v kinech válí, v tržbách brzy překročí magickou hranici miliardy dolarů. V posledních dnech však film vzbudil pozornost i něčím jiným než jen masivními výdělky od nadšených fanoušků. V Indonésii a Saúdské Arábii byla podle všeho vystřižena scéna z konce filmu, kdy se Aquaman (Jason Momoa) políbí s Merou (Amber Heardová). Informovaly o tom servery ComicBook a Screen Rant.

Aquaman režiséra Jamese Wana (V zajetí démonů, Insidious) je příběhem o Arthuru Currym, napůl člověku a napůl Atlantiďanovi, který hledá bájný trojzubec, aby mohl z trůnu krále Atlantidy sesadit svého nevlastního bratra a nastolit mír. K tomu mu po celou dobu vydatně pomáhá princezna Mera, s níž se přes počáteční neshody sblíží a před finální bitvou se políbí.

I když se několikasekundová scéna odehrává pod vodou, tak jde o zcela běžný, romantický polibek jako z pohádky, který by nijak zvlášť neměl mít na dětské publikum negativní vliv. Jiný názor ale na to měli cenzoři v Indonésii a Saúdské Arábii, kde scénu z filmu vystřihli. Přišlo se na to díky twitteru, kde si fanoušci vyměňovali vzájemné dojmy z filmu.

"Vůbec nerozumím tomu, proč indonéští cenzoři polibek Aquamana a Mery vystřihli. Co dělá tuhle scénu nevhodnou pro třináctileté děti? Ani se nejedná o francouzský polibek. Arthur a Mera se jen políbí, kamera se mezitím kolem nich obtočí, a to je všechno," poukázal na twitteru jeden uživatel.

I don't even understand why Indonesia censors #Aquaman and Mera's kissing scene anyway. What makes the scene not suitable for 13 year old kids??



It's not even a french kiss. Arthur and Mera just kiss, the camera films them in circle, and that's it. 🙃