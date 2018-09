Avengers: Loki a Scarlet Witch dostanou svůj vlastní seriál

Disney hodlá začít brzy konkurovat Netflixu, Amazonu a dalším internetovým streamovacím službám, které vytvářejí svůj vlastní filmový a seriálový obsah. Studio chce založit svou vlastní platformu, která bude fungovat na stejné bázi, a nyní prosákly informace o tom, že na ní rozjede minisérie populárních hrdinů z filmového Marvel Cinematic Universe. Konkrétně se mluví o padouchovi Lokim a Scarlet Witch. Zprávu přinesl server Variety.

Komiksový svět se podařilo Marvelu na filmová plátna převést ve velkém stylu, který sype miliardy dolarů. Populární hrdinové Avengers (ať už v sólovkách, nebo v týmovkách) zaplňují kinosály po celém světě třikrát do roka. Není tak divu, že Disney, pod nějž Marvel Studios spadá, plánuje tento svět přenést i na jinou platformu.

Někdy koncem roku 2019 se očekává, že spustí svou vlastní streamovací službu, kde budou divákům k dispozici stovky, možná až tisíce filmových i seriálových titulů, které studio v minulosti vyprodukovalo. Kromě toho tam ale začne tvořit také zcela nový obsah, podobně jako to dělá Netflix (Domek z karet, Stranger Things) nebo Amazon (připravovaný Pán prstenů).

A vlajkovými loděmi vlastní tvorby by měly podle serveru Variety být minisérie vedlejších hrdinů ze světa Avengers, kteří se nedočkali svých samostatných filmů. Variety dokonce konkrétně jmenuje a tvrdí, že Disney počítá se seriály pro populárního padoucha Lokiho a pro Scarlet Witch. Samozřejmostí pak je, že rolí by se měli ujmout herci z filmů, tedy Tom Hiddleston (Loki) a Elizabeth Olsenová (Scarlet Witch).

Mělo by se jednat o minisérie o šesti až osmi dílech. Produkce seriálů se pak ujme samotný šéf celé filmové divize Marvelu Kevin Feige. A příběhy by se nemusely točit jen kolem dvou zmíněných hrdinů. Určitý prostor by údajně měly dostat i další vedlejší postavy, s nimiž se do samostatného filmu v rámci Marvel Cinematic Universe nepočítá.

Doposud se Marvel na televizních obrazovkách prezentoval prostřednictvím seriálů jako Agents of SHIELD nebo Agent Carter (ABC). Na Netflixu pak běží příběhy Daredevila, Jessicy Jones, Lukea Cage a Iron Fista. Ani jeden z těchto seriálů ale nijak nezasahuje do filmového universa a nejinak tomu bude i na chystané Disneyho platformě.