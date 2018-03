Bluntová v děsivém hororu. Bude to hit, zní po premiéře

Emily Bluntová zazářila během své kariéry například jako drsná válečnice ve sci-fi Na hraně zítřka, vdechla život královně Viktorii (Královna Viktorie) a počátkům jejího bohatého a dlouholetého panování a v prosinci se v kinech představí jako známá magická chůva Mary Poppins. Aktuálně si ale získává pozornost svých fanoušků a kritiků díky nové roli ve svém prvním snímku se silným hororovým nádechem - Tiché místo (A Quiet Place). O víkendu měl premiéru na South by Southwest Film Festival (SXSW) v texaském Austinu a sklidil velkou chválu.

Jde o třetí režisérský počin herce Johna Krasinského, jenž je manželem Bluntové. Se svou ženou natočil psychologický thriller, kde si oba střihli hlavní roli rovněž jako manželé dvou dětí. Celá rodina se ukrývá v končinách, kde se sotva najde nějaká stopa po civilizaci.

Všichni čtyři musejí žít velmi tiše a dorozumívat se jen znakovou řečí. Jakýkoliv hlas nebo zvuk totiž upozorní neznámé (nejspíš mimozemské) predátory, kteří je dokážou okamžitě vystopovat a mohou rychle ukončit jejich život podobně jako u většiny populace.

Film si odbyl premiéru na SXSW a první ohlasy chválou rozhodně nešetří. Většina se shoduje na tom, že film je tak dobře natočený, že z něj čiší strach prakticky při každém kroku nebo jakémkoliv pohybu postav. The Hollywood Reporter dokonce píše, že i otrlí nadšenci tohoto žánru v kině rozhodně pocítí strach.

"Tiché místo je naprosto originální, žánrem ohýbající výtvor, který je technicky elegantní a kompletní. Má v sobě několik živých děsivých momentů. Čím déle to sledujete, tím více vidíte, že Tiché místo je působivé a vyumělkované, zároveň však geniální a svévolné," píše ve své recenzi server Variety.

"Ačkoliv jde už o třetí režisérský film Johna Krasinského, je to jeho první homerun, a to díky důrazu, jejž film klade na rodinu, a Krasinského volbu obsadit do hlavní ženské role svou manželku a matku dvou dětí Emily Bluntovou," chválí výkon britské herečky Vanity Fair.

"Mlčeti zlato"

Známý filmový kritik a producent Scott Mantz se k pochvalným slovům přidal na svém Twitteru. "Tiché místo je fantastický hororový thriller. Opravdu chytrý a jedinečný! Je to děsivé, přesvědčivé a nesmírně intenzivní. Bude to hit! Emily Bluntová je úžasná. Mlčeti ZLATO!" napsal.

Na známém webu Rotten Tomatoes, jenž sbírá všechny recenze a dělá z nich souhrnné hodnocení, má film zatím z 16 recenzí plných 100 procent s průměrnou známkou 8,9/10. Na dalším uznávaném agregátoru recenzí - serveru Metacritic - si Tiché místo vede už trochu hůře. Aktuálně je jeho výsledek 79/100.

Jak se tedy podle prvních ohlasů zdá, hvězdný hollywoodský pár společně natočil velmi zajímavou půldruhahodinovou podívanou, která přináší do svého žánru něco nového. Na finální posouzení filmu dojde v USA 6. dubna, kdy ho do distribuce pošle studio Paramount Pictures. U nás je premiéra stanovena na 3. května.