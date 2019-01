Bohemian Rhapsody: na DVD vyjde celý zfilmovaný koncert

Fanoušci jednoho z loňských velkofilmů Bohemian Rhapsody se mohou těšit na nový extra obsah včetně celé verze koncertu Live Aid. Doposud nezveřejněné, pro kino verzi vystřihnuté záběry vyjdou u nás 20. února na DVD a Blu-Ray. Oficiálně to potvrdilo studio 20th Century Fox.

Autobiografický snímek o Freddiem Mercurym a kapele Queen sice u všech kritiků neuspěl, ale fanoušky si jednoznačně získal na svou stranu. V Česku nebylo v minulém roce navštěvovanějšího filmu v kinech. Snímek se držel v žebříčku návštěvnosti na prvním místě šest týdnů po sobě, celkem už ho vidělo přes milion diváků.

Úchvatný výkon egyptského herce Ramiho Maleka v roli Mercuryho zkrátka oslovil lidi napříč všemi generacemi. Kinosály postupně navštívili jak pamětníci, tak i lidé středního a mladšího věku. Na Československé databázi filmů má Bohemian Rhapsody dokonce působivých 92 procent.

Za necelé dva měsíce vyjde film také na DVD a Blu-Ray, a jak to už tradičně bývá, i zde si tvůrci nechali spoustu záznamů bokem, které vystřihli a do kina nepustili. Odhalí je až prodejem DVD. Konkrétně se mohou fanoušci těšit na rozšíření závěrečného koncertu Live Aid. Ten byl původně zfilmován v celé délce 22 minut a bude obsahovat také písničky Crazy Little Thing Called Love a We Will Rock You.

Samozřejmostí budou také záběry ze zákulisí natáčení a rozhovory s jednotlivými herci, ale i původními členy kapely Queen. Přidáno bude i více scén Mercuryho bloudícího po newyorských barech předtím, než se přidal ke Queen. Odhaleno také bude, jak Freddie navrhl logo skupiny či jak ho během koupele ve vaně napadl text k songu Crazy Little Thing Called Love.

Celosvětové už Bohemian Rhapsody vydělal přes 700 milionů dolarů, čímž se stal nejvýdělečnějším hudebním životopisným filmem v historii kinematografie. Rami Malek byl za svůj herecký výkon nominován na Zlatý glóbus, nominace se dočkal i celý film v kategorii Nejlepší drama. Naši recenzi k filmu si můžete přečíst ZDE.