Bohemian Rhapsody zpět v čele. O víkendu ovládla česká kina

Do čela návštěvnosti tuzemských kin se o posledním víkendu letošního roku vrátil britsko-americký snímek Bohemian Rhapsody. Do kin na něj přišlo přes 90 tisíc diváků. Film o hudbě a příběhu britské skupiny Queen a jejího zpěváka Freddieho Mercuryho porazil ve víkendové návštěvnosti americký akční snímek Aquaman, který žebříček vedl v předchozích dvou týdnech. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Unie filmových distributorů.

Bohemian Rhapsody se v českých kinech promítá devátý týden. Za tu dobu ho vidělo přes milion diváků, kteří v pokladnách kin nechali téměř 159 milionů korun. Tržby za poslední víkend překročily 14,6 milionu korun.

Tentokrát druhého Aquamana si o povánočním víkendu nenechalo v českých kinech ujít více než 66 tisíc filmových fanoušků a tržby přesáhly 10,6 milionu korun. Na třetí příčce se umístil americký sci-fi snímek Bumblebee s necelými 40 tisíci diváky.

Jediným zástupcem české kinematografie v první pětce je Čertí brko. Pohádka režiséra Marka Najbrta s Janem Cinou a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích vidělo o víkendu 23 790 diváků. Na pátou příčku se vyšvihla novinka Znovu ve hře. Na americkou romantickou komedii přišlo 16 tisíc diváků, kteří v pokladnách nechali necelých 2,5 milionu korun.