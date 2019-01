Britské nominace ovládlo historické drama Favoritka

Nominacím na ceny britské filmové a televizní akademie BAFTA vévodí historické komediální drama Favoritka, které má šanci uspět ve 12 kategoriích. Informovala o tom agentura Reuters a připomněla, že představitelka hlavní role Olivia Colmanová již za svůj výkon ve snímku získala několik cen, nedávno například Zlatý glóbus. Vítěze akademie oznámí 10. února.

Colmanová ve výpravném filmu, který je podle Reuters "plný scén, které budí hlasitý smích", hraje královnu Annu Stuartovnu, jež vládla Velké Británii a Irsku na počátku 18. století. Snímek řeckého filmaře Jorgose Lanthimose byl mimo jiné nominován v kategoriích nejlepší režisér a nejlepší film. O cenu v podobě zlaté masky se utkají rovněž Colmanová a její herecké partnerky Rachel Weiszová a Emma Stoneová.

V kategorii nejlepší snímek bude soutěžit také komedie Green Book natočená podle skutečného příběhu špičkového černošského pianisty Donalda "Dona" Shirleyho. Ten se pod ochranou italského řidiče, bývalého vyhazovače, odváží vyrazit na koncertní turné z Manhattanu až do jižanských států, kde stále platí rasová segregace. Konkurovat mu budou romantické muzikálové drama Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga, černobílé drama Roma mexického režiséra Alfonsa Cuaróna a BlacKkKlansman režiséra Spikea Leeho.

Lee a Cuarón získali nominaci také v kategorii nejlepší režisér, kde jim kromě Lanthimose budou konkurovat Bradley Cooper (Zrodila se hvězda) a Pawel Pawlikowski (Studená válka).

Cenu pro nejlepší herečku může kromě Colmanové získat také Glenn Closeová (Žena), Lady Gaga (Zrodila se hvězda), Viola Davisová (Vdovy) nebo Melissa McCarthyová za film Can You Ever Forgive Me? (Dokážeš mi někdy odpustit?)

V mužské kategorii si cenu BAFTA může odnést Christian Bale, který ztvárnil někdejšího amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho ve filmu Vice (Viceprezident), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Green Book), Bradley Cooper (Zrodila se hvězda) nebo Steve Coogan (Stan & Ollie).

O ceny BAFTA se může ucházet jakýkoli film, který běžel příslušný rok v britských kinech. Podobně jako americké Zlaté glóby jsou považovány za předzvěst Oscarů, cen americké Akademie filmového umění a věd.