Captain Marvel je trhákem, film už vydělal skoro půl miliardy

První komiksovka od Marvelu, v jejíž hlavní roli figuruje žena, zaznamenala během úvodního víkendu v kinech obrovský úspěch. Tržby Captain Marvel vyletěly do výšin stejně jako hlavní hrdinka ve svém filmu a studio hned v prvních dnech utržilo celosvětově astronomických 455 milionů dolarů, a to i navzdory práci internetových trollů, kteří se snažili film záměrně znehodnotit negativním hodnocením.

Oscarová herečka Brie Larsonová má za sebou debut v roli Captain Marvel, a zatím to vypadá na vskutku podařený začátek její komiksové kariéry. Film režisérského dua Anna Bodenová a Ryan Fleck (Něco jako komedie) neměl zrovna malý rozpočet (152 milionů dolarů), nicméně už během premiérového víkendu v kinech částku s přehledem splatil.

Jen v domácích kinech v USA vydělal snímek 153 milionů dolarů, což je po Black Pantherovi (202 milionů) historicky druhý nejlepší start superhrdinského sólo filmu. Z březnových otvíráků pak jde o třetí nejvýdělečnější debut. Lepší už byly jen Kráska a zvíře (174 milionů) a Batman vs Superman (166 milionů).

Ještě impozantněji vypadají čísla v celosvětovém měřítku. Podle statistik Box Office Mojo jde totiž s celkovými 455 miliony o šestý nejvýdělečnější film během prvního víkendu. Ze superhrdinských filmů začal lépe už jen loňský dvoumiliardový hit Avengers: Infinity War (640,5 milionů).

Už teď je tedy víc než pravděpodobné, že Captain Marvel hravě překročí magickou hranici miliardy dolarů. Marvelu navíc hraje do karet fakt, že v kinech nebude mít film až do konce měsíce příliš velkou konkurenci. Očekávaná hraná pohádka Dumbo vstoupí do kin 29. března, o týden později pak konkurenční komiksovka od DC Shazam. V té době už bude příběh o zrození Carol Danversové v mocnou superhrdinku promítán skoro měsíc.

Internetoví sabotéři selhali

Finanční úspěch devadesátkového sci-fi musí studio těšit i proto, že se ho snažili sabotovat internetoví trollové. Ti na vlivném webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes zahltili v den premiéry Captain Marvel negativním hodnocením. Zkrátka se jim nelíbí, že středem příběhu v superhrdinském filmu je žena.

Přitom recenze kritiků jsou pozitivní a "obávaný přehnaný feminismus" v nové marvelovce nevidí. Na zmíněném Rotten Tomatoes má film aktuálně 80 procent. Naproti tomu zmanipulované hodnocení diváků je jen na 58 procentech (v prvních dnech bylo ještě nižší). Nám osobně se snímek Captain Marvel rovněž líbil. Zkráceně jde o další povedenou komiksovku, která pobaví akcí i humorem.

Marvel tak zaznamenal další klíčový úspěch. Jednak z pohledu finančního zisku a jednak z pohledu úspěšného uvedení prvního filmu s ženskou hrdinkou v hlavní roli. Necelé dva měsíce před premiérou očekávaného Avengers: Endgame tak zůstává studio na pozitivní mediální vlně.