Česká komedie sesadila Star Wars z čela návštěvnosti

Česko-slovenská romantická komedie Šťastný nový rok po dvou týdnech sesadila z čela víkendové návštěvnosti českých kin poslední díl ze sci-fi série o Hvězdných válkách Star Wars: Vzestup Skywalkera. Za ním se na třetím místě podle tržeb od čtvrtka do neděle umístilo pokračování animovaného snímku Ledové království 2. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů (UFD).

Film Šťastný nový rok režiséra Jakuba Kronera měl sice více diváků než Hvězdné války už po své premiéře v posledním prosincovém víkendu, i tržbami se ale před ně dostal až o uplynulém víkendu. Komedii odehrávající se ve Vysokých Tatrách vidělo v posledním víkendu téměř 59 tisíc lidí a utržila skoro 9,3 milionu korun. Hvězdné války režiséra Jeffreyho Jacoba Abramse zaostaly s bezmála 35 tisíc diváků a šesti miliony tržeb.

Dosavadní celkové tržby i počet diváků Kronerovy komedie v Česku jsou ale méně než poloviční ve srovnání s Hvězdnými válkami a zhruba čtvrtinové proti Ledovému království 2, které je v ČR v distribuci už sedm týdnů. O uplynulém víkendu si dobrodružství královny Elsy, její sestry Anny, sněhuláka Olafa, ledaře Kristoffa a soba Svena vybralo v kinech přes 38 500 lidí a film utržil víc než 5,6 milionu korun.

Čtvrté nejvyšší tržby i návštěvnost měl o uplynulém víkendu snímek Jumanji: Další level od režiséra Jaka Kasdana navazující na předchozí filmy Jumanji a Jumanji: Vítejte v džungli!. Pátá příčka patřila novince, pohádce Zakleté pírko od režiséra Zdeňka Trošky. Premiérový film je i na šestém místě, americký horor Nenávist, devátá skončila po čtvrteční premiéře v Česku francouzská romantická komedie Tenkrát podruhé. Z českých filmů se v první desítce ještě udržela komedie režiséra a scenáristy Jiřího Havelky Vlastníci, tentokrát skončila osmá.

Ve čtvrtek do českých kin zamíří americko-britské filmové zpracování muzikálu Cats, americký akční snímek Pod vodou, americká krimi komedie Na nože, německá komedie z předloňska s názvem 25 km/h a čínský animovaný film Medvídci Boonie: Cesta do pravěku. Premiéru bude mít i české romantické drama Můj příběh a česko-slovenské zpracování osudů spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika nazvané Cesta do nemožna.