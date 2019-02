Česko bude mít na největším trhu krátkých filmů 14 děl

Kolekce 14 českých krátkometrážních filmů bude reprezentovat českou tvorbu na největším světovém trhu zaměřeném na krátký film. Koná se při festivalu krátkých filmů ve francouzském Clermont-Ferrand, který začíná tento pátek. Filmový trh, na který České filmové centrum vybralo to nejlepší z více než stovky projektů krátkometrážních hraných, animovaných, dokumentárních i experimentálních filmů, se bude konat od 4. do 7. února. Sdělil to mluvčí Státního fondu kinematografie Jiří Vaněk.

Kolekce Czech Short Films 2019 bude reprezentovat českou krátkometrážní tvorbu i na dalších filmových festivalech a trzích. Databáze festivalů krátkých filmů, se kterými České filmové centrum spolupracuje, čítá 80 až sto festivalů.

Jeden ze 14 vybraných filmů se pokusí zaujmout porotce již na blížícím se Berlinale, uvedl Vaněk. Poetický animovaný film Pouštět draka bude soutěžit v sekci Generation. Podle dosud zveřejněného programu je kromě koprodukce íránského filmu Nasht jediným zastoupením českého filmu na festivalu. Snímek režiséra Martina Smatany podpořil Státní fond kinematografie částkou 750 tisíc korun.

Další ve výběru, snímek Spolu sami, vyhrál cenu za nejlepší animovaný film FAMUFEST a zvítězil v sekci exprmntl.cz na mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě. Snímek režisérky Diany Cam Van Nguyen na sebe upozornil i na festivalu v Rotterdamu. Mezinárodní prezentaci za sebou mají i další filmy z kolekce 2019. Hraný snímek Rekonstrukce (režie Jiří Havlíček, Ondřej Novák) se objevil na festivalu ve švýcarském Locarnu, film Cukr a sůl režiséra Adama Martince reprezentoval českou tvorbu na mezinárodním filmovém festivalu ve španělském San Sebastiánu.

Tři filmy z kolekce Czech Short Films 2019 se dostaly i do finálové pětice Ceny Magnesia za nejlepší studentský film. Vítěz bude vyhlášen při předávání Českých lvů 23. března. Ve výběru je zmíněný film Cukr a sůl, Spolu sami a také hraný film režiséra Tomáše Janáčka Noc s agamou. Do letošního ročníku do soutěže se zapojilo přes sto krátkometrážních studentských filmů se stopáží do 40 minut.