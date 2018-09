Cestovatelský festival Tourfilm láká na filmy i besedy

Letošní 51. ročník Mezinárodního filmového festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm připomene letošní 100. výročí česko-slovenské vzájemnosti. Návštěvníci festivalu, který se koná v Karlových Varech 5. a 6. října, se tak kromě filmů o cestování z celého světa mohou těšit na slovenské osobnosti spojené s filmem či cestováním. V závěru festivalu například vystoupí zpěvák Miro Žbirka, řekla programová ředitelka festivalu Jana Horká.

"Hlavní hvězdou festivalu je herečka Zuzana Kronerová. Pak tady budeme mít živoucí legendu slovenského dokumentárního filmu Pavla Barabáše, který byl i členem mezinárodní poroty. Bude tady Robert Vano, který se letos uvolil, vyfotit nám vizuál celého festivalu. Představí se tu v rámci komponovaného večera a také bude dělat workshop pro veřejnost, kde je ale počet přihlášených omezen na 30," řekla Horká.

Součástí festivalu dále budou workshopy a besedy. Zapomenuté československé výpravy připomene Marek Hýža, tématem dalších besed bude například digitální nomádství, tvorba cestovatelských blogů nebo cestování s malými dětmi. Festival tradičně nabídne i program pro školy, letos se do něj zapojí 1800 studentů základních, středních i vysokých škol.

Do festivalové soutěže se letos přihlásilo 435 snímků, z toho 316 do mezinárodní soutěže a 119 do regionálního TourRegionFilmu. Své počiny do soutěže letos přihlásili tvůrci z 64 zemí včetně exotických destinací, jako jsou Ekvádor, Peru, Filipíny nebo Nepál. Podle předsedy mezinárodní poroty Martina Štolla se každoročně zlepšuje technická úroveň snímků, a to i v kategorii vlogů, kam se hlásí amatérští tvůrci. "Pro výhru na festivalu ale skvělá technická úroveň nestačí, je potřeba mít i nápad," řekl Štoll.

Festival Tourfilm oceňuje filmy ve čtyřech kategoriích, a to promo spotů do tří minut, promo spotů nad tři minuty, vlogů a dokumentárních filmů. Nejstarší cestovatelský filmový festival na světě se koná v prostorách karlovarského Národního domu. Vstup na festival je zdarma.