Daniel Radcliffe slaví narozeniny. V jakých filmech zazářil?

Zahrát si výraznou postavu a být její tváří po několik let častokrát herce nebo herečku už v očích diváka s daným charakterem navždy spojí. Kupříkladu Daniel Radcliffe už bude navždy hlavně Harry Potter, ať už se mu to líbí nebo ne. Dnes slaví 30 let. Od posledního dílu Harryho Pottera uběhlo osm let a pouze 165 centimetrů měřící herec si stihl zahrát v několika zajímavých filmech. Vybrali jsme jeho dosud nejzajímavější role.

Harry Potter (2001-2011)

Kariéru definující role. Slavný čaroděj s jizvou na čele se svého času stal absolutním fenoménem a už dopředu bylo jasné, že chlapec, který si ho zahraje, se bude se slávou potýkat nejspíš do konce života. A neplatí to jen pro Radcliffea. Totéž nakonec potkalo několik dalších herců, zejména Harryho dva nejlepší kamarády Hermionu (Emma Watsonová) a Rona (Rupert Grint).

I když to může být v mnoha ohledech svazující, nelze popřít, že právě díky roli Harryho Pottera se nakonec Radcliffe stal hercem na plný úvazek.

Zbav se svých miláčků (2013)

Jaké to bylo, když Allen Ginsberg (Radcliffe) a další známí představitelé bítníků zakončovali své mládí na Kolumbijské univerzitě? Životopisný příběh amerických literátů, kteří se stavěli proti tradičním hodnotám života, je propleten detektivní story. Z vraždy je mimo jiné obviněn právě i Ginsberg. Fanoušci této literární éry si jistě přijdou na své.

Švýcarák (2016)

Radcliffe si chtěl po mnohaletém dobrodružství v Bradavicích dát od blockbusterů pokoj, a tak natočil řadu nezávislých, festivalových snímků. Jedním z nich je právě i Švýcarák, který už jen svou synopsí zaujme.

Trosečník na opuštěném ostrově už začne zoufat, že je zcela sám, když nakonec narazí na pobledlého, nějakým způsobem dýchajícího, i když sotva živě vypadajícího Mannyho. Bizarní kamarádství tak může začít...

Podfukáři 2 (2016)

Jeden z těch větších filmů po kariéře Harryho Pottera, kde si Radcliffe zahrál po boku hvězd jako Mark Ruffalo, Woody Harrelson nebo Michael Caine. První Podfukáři slavili velký úspěch. Skupinka iluzionistů bavila různými triky a klamy v šíleném tempu.

Dvojka, v níž si Radcliffe zahrál padoucha, ale byla skoro jako přes kopírák, vyčítají fanoušci i kritici. Přesto návrat kouzelníka do světa plného klamů přirozeně získal pozornost zarytých fanoušků.

Ztracen v džungli (2017)

Dobrodružný snímek, který se strhne v holý boj o přežití. Člověk vs. příroda. Naturalistické drama Ztracen v džungli vztyčuje varovný prst směrem k těm, kteří rádi cestují mimo obvyklé turistické destinace a touží po zcela unikátním zážitku. Někdy si však nemusí uvědomit blízkost a sílu nebezpečí, jež jim hrozí.

Hlavní hrdina příběhu Yossi (Radcliffe) v amazonském pralese postupně přijde o své cestovatelské kamarády a průvodce a sám bez jakýchkoliv zásob či vhodného vybavení musí hledat cestu zpátky do civilizace, od níž se tak moc toužil na nějaký čas oprostit.