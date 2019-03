Do kin míří černá komedie Teroristka s Ivou Janžurovou

Příběh učitelky v důchodu, která se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou, vypráví nová černá komedie Teroristka. Komedie s nadsázkou přináší téma morality a občanského aktivismu. Snímek z koprodukce České televize vstoupí do českých a slovenských kin 4. dubna. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová či Pavel Liška. Ve čtvrtek film představili jeho tvůrci.

Snímek vypráví příběh bývalé učitelky Marie v roli Ivy Janžurové, která celý život vedla žáky ke slušnosti a dobrému chování. Postupem času ale zjistí, že na všechny lidi slušný přístup neplatí.

"Jak se ty poslední roky posouvají hranice arogance a hrubosti, grázlové na všech úrovních cítí, že můžou fakt úplně všechno, protože veřejnost to zas nějak skousne. Normální lidi se přece nebrání. Hrozí však, že jednou to přeženou a někdo se začne chovat jak ta naše učitelka," uvedl režisér a scénárista filmu Radek Bajgar.

Cílem tvůrců je vést diváka k zamyšlení nad tématem morality, slušného chování a překračování mezí. Film vykresluje morální i myšlenkový vývoj hlavní hrdinky, která je okolnostmi donucena zříct se svých zásad a rozhodne se zbavit místní komunitu arogantního podnikatele Macha v roli Martina Hofmanna.

"Film se pohybuje na hranici sociálního dramatu, kdy ona je konfrontovaná s tím, co my všichni ostatní, a snaží se to napřed vyřešit normálně. A když to nejde, tak se to pak vymkne," doplnil Bajgar.

Scénář Bajgar vytvořil přímo pro Ivu Janžurovou. Se známou herečkou Bajgar spolupracoval již na úspěšném snímku Teorie tygra z roku 2016. Pro režiséra byla Teorie tygra filmovým debutem.