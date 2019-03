Dumbo: nejlepší film od Burtona za poslední dobu?

Za dva týdny vstoupí do kin nový film Tima Burtona. Režisér Alenky v říši divů či Karlíka a továrny na čokoládu natočil nový svůj nový snímek pro studio Disney a na hrané plátno převedl animovanou pohádku o létajícím slůněti Dumbovi. První novináři v USA měli tu čest a film viděli s předstihem. Jaké jsou jejich reakce?

Klasika z roku 1941 patří k tomu nejcennějšímu pokladu Disneyho tvorby, a tak Burtona čekala velká výzva. I proto možná do lidských rolí obsadil velké hvězdy jako Colina Farrella, Evu Greenovou, Michaela Keatona či Dannyho DeVita. A jak se zdá, Dumbo bude v očích kritiků úspěšný, ačkoliv zrovna herci tou nejsilnější stránkou hrané pohádky nebudou.

Vesměs všichni novináři se shodují, že Burton se konečně po letech strádání zase vytáhl s opravdu kvalitním snímkem. Digitálně upravený slon vypadá nádherně a celková vizuální stránka je kouzelná. Film v sobě navíc nese významné poselství o právech zvířat. Někteří dokonce zmiňují, že u některých scén dojde na slzy...

"Naše reportérka Tiffany Minková viděla Dumba. Je to naprosto úžasné - krásný, oproti originálu docela odlišný příběh, po jehož zhlédnutí nezůstane jedno oko suché. Po dlouhé době je to jeden z nejlepších filmů Tima Burtona," tweetoval magazín Attractions Magazine.

"Dumbo obsahuje požehnanou, překvapující agendu za práva zvířat zabalenou v důvtipném, vzpurném meta-komentáři o skupině outsiderů, kteří otřesou korporátními společnostmi. Estetický design je oslnivý a nádherný. CGI (digitálně upravený) slon je naprosto okouzlující," napsala na svůj twitter filmová kritička na volné noze Courtney Howardová.

