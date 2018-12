Ester Geislerová začne v komedii "LOVEní" hledat lásku

Ester Geislerová začne v romantické komedii "LOVEní" hledat lásku první jarní den roku 2019. Film vstoupí do kin 21. března.

Zlomené srdce bolí, může ale znamenat úplně nové možnosti. Hlavní postavě s tváří Ester Geislerové sice uteče ženich přímo od oltáře, s pomocí živelné kamarádky se ale vrhne do randění, aby našla novou lásku. V dalších rolích se představí Jakub Prachař, Martin Písařík, Veronika Žilková, Jaroslav Plesl, Ondřej Malý a slovenská komička Evelyn Kramerová.

LOVEní se v režii Karla Janáka natáčelo celý říjen v Pardubicích, poslední klapka pak padla na začátku listopadu.

S krátkým odstupem se tvůrci přesunuli do střižny a plánují mít do konce roku film připravený pro dokončovací práce. "Film už začíná dostávat pevný tvar a mám z něj radost. Teď nás čeká filmařsky nepříjemná fáze obětování. Budeme muset začít vyřazovat věci, které se nám líbí, ale pro tempo filmu a příběh je budeme muset vystřihnout," říká režisér filmu Karel Janák.

Karel Janák a Ester Geislerová se v komedii LOVEní znovu setkali po dlouhé době od natáčení slavných Snowboarďáků.

"Docela mě překvapilo, jak se Karel s jistotou orientuje i ve vnitřních ženských pohnutkách, v takových těch ne vždy čitelných," říká ke spolupráci s Janákem Ester Geislerová. "K tomu umí udělat na place příjemnou atmosféru a má cit pro komedii. Mě bavilo ho rozesmívat, a když je Karel spokojený se záběrem, tancuje jako Michael Jackson. Tedy aspoň si to myslí," vzpomíná s úsměvem na natáčení Geislerová.

Snowboarďáci byli bláznivou komedií o prvních zkušenostech. LOVEní sice nepostrádá komiku a humor, ale překlenulo se k dospělým postavám i k dospělým divákům.

"Ester byla pro LOVEní a pro romantickou komedii skvělá volba. Její komika je často jemná, založená na nadhledu a jemné ironii. Umí být opravdová, upřímně nešťastná i hodně sexy. Pro roli Elišky je v tomhle úplně ideální," vrací komplimenty herečce Karel Janák.

O filmu

Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého "ano" ale ženich řekne "ne" a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji doma nechce.