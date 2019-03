Eva Greenová: James Bond by měl být muž a ne Jane Bondová

Za pár týdnů ji diváci budou moci vidět v kinech, kam zamíří hraná Disneyho pohádka Dumbo z dílny režiséra Tima Burtona. Eva Greenová tak momentálně v rámci marketingové kampaně na film rozdává rozhovory a novináři se jí ptají i na jiná zajímavá témata. Se serverem Vanity Fair se například podělila o svůj názor na postavu Jamese Bonda. Ta by podle ní měla zůstat výhradně mužská.

Francouzská herečka byla dotázána, zdali by si dokázala v roli proslulého agenta 007 představit ženu. "Jsem pro ženy, ale James Bond by opravdu měl zůstat mužem. Nedává to smysl, aby byl žena. Ženy mohou hrát různé typy postav, mohou být v akčních filmech, ve filmech se superhrdiny, ale James Bond by měl být vždy muž a ne Jane Bondová. S tou postavou je spjata určitá historie, a ta by měla pokračovat," odpověděla.

Shodla se tak s kolegyní z branže a s manželkou současného Bonda Rachel Weiszovou. Ta už minulý rok prohlásila, že obsazení ženy by porušilo tvůrčí originalitu spisovatele Iana Fleminga, z jehož pera postava vzešla. "Věnoval spoustu času tomu, aby napsal tuhle konkrétní postavu, která je především mužská a v konkrétních směrech se vztahuje k ženám. Proč raději nevytvořit vlastní příběh, než se nechat porovnávat se všemi mužskými předchůdci?" prohlásila britská herečka.

Sama 38letá Greenová si v jedné bondovce zahrála, a sice po boku Daniela Craiga v kritiky oceňovaném Casino Royale (2006). Ve filmu ztvárnila Bond girl Vesper Lyndovou. Její vysněná role to však původně nebyla. "Líbí se mi, jak se Bond girls vyvinuly. Původně jsem měla výhrady k tomu ji hrát, nechtěla jsem být jen obyčejná nána. Teď jsou ale ženy vnímány odlišně. Jsou inteligentní, drzé a fascinující. Zahrát si Vesper bylo skvělé. Byla jediná, která se vryla Bondovi do srdce a měla velký vliv na jeho život," zavzpomínala.

Nadcházející bondovka, která bude pro Craiga tou poslední, zamíří do kin v roce 2020 na svatého Valentýna. Režie se ujal Cary Fukunaga (Temný případ).